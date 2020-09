Recordzege voor Willem II bij Europese rentree: met steun van fans wint het met gemak in Luxemburg

Vreugde bij Görkem Saglam en Vangelis Pavlidis na een goal (foto: OrangePictures). vergroot

Willem II moest er vijftien jaar op wachten, maar de rentree in Europa was wel een hele fijne. In Luxemburg had de ploeg geen enkele moeite met het Luxemburgse Progrès Niederkorn. Al voor rust stond het 0-3 voor de ploeg van trainer Adrie Koster, uiteindelijk werd het zelfs 0-5. Wat viel er nog meer op tijdens de Europese zege van de Tricolores?

Fabian Eijkhout Geschreven door

Steun van fans

Europese wedstrijden zijn - in ieder geval in de voorrondes van de toernooien - zonder fans. Toch werd Willem II in Luxemburg gesteund door een grote groep fans. Ze waren al vroeg in de stad te vinden, daarna waren ze in de buurt van het stadion om de spelersbussen een warm welkom te geven.

Tijdens de wedstrijd stond een grote groep nog op een heuvel naast het stadion. Vanaf die plek was het veld goed te zien. Met vuurwerk, applaus en gezang gaven de fans de spelers bovendien een extra steuntje in de rug. 'Tien, tien, tien' werd er geroepen toen het al snel 0-3 stond. Tien doelpunten kwamen er niet, maar met twee goals van Vangelis Pavlidis en treffers van Görkem Saglam, Ché Nunnely en Mike Trèsor kwam het wel op vijf.

Het enige nadeel van die gratis plek met zicht op Willem II waren de treinen die met regelmaat het zicht even ontnamen.

Wachten op privacy instellingen...

Pavlidis topscorer aller tijden

Vangelis Pavlids had in aanloop naar het duel in Luxemburg al aangegeven uit te kijken naar het Europese duel. "Het is geen Champions League, maar de Europa League is slechts één stapje daaronder. Iedereen wil daar spelen." De Griekse spits zal na de wedstrijd tegen Progrès Niederkorn alleen nog maar een beter gevoel hebben bij het Europese toernooi. Al voor rust was hij twee keer trefzeker. En daarmee is hij nu meteen gedeeld Europees topscorer van Willem II. Hij staat nu in een rijtje met Mark Schenning, Arno Arts, Mariano Bombarda, Ousmane Sanou en Adil Ramzi.

Recordzege

Twee keer won Willem II in de UEFA Cup met 3-0. Grotere overwinningen werden er niet geboekt, het scoorde bovendien ook nooit vaker dan drie keer in één wedstrijd. In Luxemburg lukte dat wel. Zo pakte trainer Adrie Koster met zijn ploeg meteen meerdere records in de eerste Europese wedstrijd van dit seizoen. Meeste gemaakte goals in één wedstrijd en grootste overwinning.

Soort oefenwedstrijd

Het stadion, de tegenstander, het veld, de uitslag. Als je niet beter zou weten, dan was de wedstrijd Progrès Niederkorn-Willem II een oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een matig veld, met een kleine tribune aan één zijde van het veld. Een tegenstander die wel goede bedoelingen had, maar duidelijk minder kwaliteit in de selectie had dan de Tilburgse ploeg. En dan ook nog een enorm ruime uitslag.