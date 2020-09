Doorrijder laat vrouw zwaargewond achter na ongeluk in Eindhoven: justitie eist 5 maanden cel

Fietser zwaargewond na aanrijding, automobilist rijdt door (archieffoto: SQ Vision). vergroot

De 26-jarige Helmonder die begin 2018 een vrouw zwaargewond achterliet na een ongeluk in Eindhoven, moet als het aan justitie ligt vijf maanden de cel in. Volgens justitie heeft de man 'als een idioot gereden'. Het slachtoffer raakte bij het ongeluk haar onderbeen kwijt.

De vrouw fietste die bewuste 6 januari 2018 's avonds met haar vriend naar huis vanuit Nuenen. Op de Eisenhowerlaan werd de vrouw aangereden door een auto die vanuit Helmond naar Eindhoven reed. De verdachte reed bij de aanrijding zo'n 130 kilometer per uur en ging er vandoor.

'Als idioot gereden'

"Hij heeft als een idioot gereden en dat in een auto die ook nog eens onverzekerd was", vertelt de officier. "Hij was met van alles en nog wat bezig, maar niet met de verkeersveiligheid." Ook verschillende andere passerende automobilisten lieten de zwaargewonde vrouw aan haar lot over.

De officier van justitie rekent het de verdachte zwaar aan dat hij na het ongeval is doorgereden: “In plaats van fatsoenlijk te zijn, besluit de verdachte er als een haas vandoor te gaan. Hij is alleen maar bezig is geweest zijn eigen hachje te redden en te proberen aan vervolging te ontkomen." Wekenlang wist de verdachte uit handen van de politie te blijven. Door anonieme tips en een verklaring van de bijrijder, viel hij door de mand.

Hersenbloedingen

Het 45-jarige slachtoffer liep een hersenschudding, hersenbloedingen en botbreuken op. Ook moest haar been worden geamputeerd en werkt haar geheugen niet meer goed. " Ze heeft nog altijd veel pijn", meent het OM. "Ook in psychische zin heeft dit zijn sporen nagelaten en datzelfde geldt voor haar werk, dat ze niet meer kan uitvoeren. Ronduit vreselijke, blijvende gevolgen.”

Overigens reed het slachtoffer zelf door rood, terwijl de verdachte groen had. Daarover zei de officier: "In de strafmaat hou ik hier enigszins rekening mee, maar nog meer met de enorme gevolgen die de aanrijding heeft voor het slachtoffer." Naast de onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden, eist het OM ook een rij-ontzegging van 18 maanden. De rechter doet over twee weken uitspraak.

Op bewakingsbeelden is onder meer te zien hoe verschillende auto’s doorreden terwijl de vrouw ernstig gewond op straat lag.

