De auto verdween met de voorkant in het gat in de weg in Boxtel (foto: Bart Meesters) vergroot

Een auto is donderdagochtend in een gat in de weg - een zogenoemd sinkhole - beland aan het Dommeloord in Boxtel. Dit gebeurde na een dubbele waterleidingbreuk.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over zes.

Onderzoek

Brabant Water is opgeroepen om de waterleiding te repareren. Hoe de dubbele breuk kon ontstaan, wordt onderzocht.