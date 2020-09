Janine zag haar BMW in een sinkhole verdwijnen: 'Daar gaat m'n auto!'

De auto van Janine zakte in een sinkhole (foto: Bart Meesters/SQ Vision) vergroot

Het was flink schrikken voor Janine Zwiers uit Boxtel donderdagmorgen. Haar auto was in een sinkhole gezakt. Dat gat was ontstaan door een dubbele gesprongen waterleiding in de straat.

Janneke Bosch Geschreven door

Om vijf uur in de ochtend stond de politie bij de Janine op de stoep aan de Dommeloord, vertelt ze. "Ze zeiden: 'U moet niet schrikken, maar uw auto is een een gat gezogen.' En dan kijk je naar buiten... Ja en toen bleek de voorkant van de auto helemaal weggezakt in blubber en zand."

Janine kon er niets meer aan doen. "Je kunt niet naar de auto toe, je kunt hem niet starten. Je kunt eigenlijk alleen wachten op bedrijven die het juiste gereedschap hebben om dit op te lossen."

(foto: Bart Meesters/SQ Vision) vergroot

Een takelbedrijf moest eraan te pas komen om de auto uit het sinkhole te takelen. De wagen is nu naar de garage om de schade op te nemen. En ondertussen moet het gat in de straat en de oprit nog worden gedicht.

"Die mannen staat tot hun heupen in het gat."

"Er staan mannen buiten die het gat leegzuigen, allemaal water en zand en modder komt eruit", vertelt Janine. Nu is ook pas goed te zien hoe diep het gat is: "Die mannen staan er tot hun heupen in!"

(foto: Bart Meesters/SQ Vision) vergroot

Ze is er ook een paar uur later nog beduusd van. "Het is te bizar voor woorden, maar ja het is de werkelijkheid." Al ziet ze ook de positieve kant: "Er is alleen materiële schade, er is gelukkig niemand gewond geraakt."

