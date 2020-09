Coronanieuws: 1756 mensen positief getest op corona, horeca eerder dicht in sommige regio's

De volgende klant wordt binnengeroepen bij het coronatestpunt tegenover Eindhoven Airport vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie Geschreven door

De hoofdpunten:

In de afgelopen 24 uur zijn 1756 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn er 214 meer dan gisteren.

Premier Mark Rutte waarschuwt dat het coronavirus bezig is met een comeback.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

20.30

Het kabinet en de regio's waar het coronavirus het meeste opspeelt zijn het eens geworden over nieuwe maatregelen. In de horeca mag er vanaf 0.00 uur niemand meer naar binnen, om 01.00 uur moeten tenten sluiten. Daarnaast mogen er in zalen nog maximaal 50 mensen bijeenkomen. Dat meldden ingewijden na berichtgeving van NOS en RTL Nieuws.

18.30

De Kindertelefoon heeft in de maanden dat de scholen dicht waren vanwege corona aanzienlijk meer meldingen ontvangen over digitaal pesten. Van alle gesprekken ging in april 17 procent over online pesten, dat was 3,7 procent in dezelfde maand in 2019. Ook in de zomervakantie lag dit percentage veel hoger dan vorig jaar.

16.08 Meer ziekenhuisopnamen

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis ligt, is opgelopen tot 261. Dat is het hoogste aantal sinds eind juni. Ten opzichte van woensdag is het aantal opgenomen patiënten met vijftien toegenomen. In Amsterdam en Rotterdam zijn patiënten verplaatst naar nabijgelegen ziekenhuizen, maar het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

15.55 Groepen

Er komt mogelijk een beperking aan groepsgroottes in steden waar het aantal besmettingen snel oploopt. Het is een van de maatregelen die momenteel op tafel liggen tijdens het overleg tussen het kabinet en de burgemeesters van Leiden, Haarlem en de vier grote steden. Dat meldt De Telegraaf.

Het aantal coronabesmettingen stijgt vooral in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De verspreiding is te herleiden naar de horeca en feesten in huiselijke kring, vooral onder jongeren. Vrijdag kondigt het kabinet in een persconferentie nieuwe maatregelen af die lokaal worden genomen.

15.11 Weer meer coronabesmettingen dan gisteren

In de afgelopen 24 uur zijn er 1756 mensen positief getest op het coronavirus. Gisteren waren dat er 1542. Er is een persoon minder in het ziekenhuis opgenomen dan gisteren: 14. Het aantal overledenen steeg wel. Dat is van 2 naar 6 gegaan.

14.51 Toeristische attracties krijgen veel annuleringen

Toeristische attracties in Noord- en Zuid-Holland krijgen annuleringen van Duitse en Belgische bezoekers, nu deze landen afraden naar de provincies te reizen vanwege het oplaaiende coronavirus. Zo hebben bij attractiepark Duinrell in Wassenaar nagenoeg alle Duitsers en Belgen die voor komende maand een overnachting en bezoek aan het park hadden gereserveerd hun boeking uitgesteld naar volgend jaar. En dat terwijl de ooster- en zuiderburen momenteel juist de grootste groep buitenlandse bezoekers vormen.

14.47 Rijksmuseum maakt zich zorgen om reisadvies

Het negatief reisadvies van Duitsland en België vanwege het oplaaiende coronavirus in Noord- en Zuid-Holland is desastreus voor het Rijksmuseum in Amsterdam en andere musea in de regio. Dat staat in een reactie van het museum.

"Tot en met vorige week kwam 55 procent van het totale aantal internationale bezoekers uit België en 20 procent uit Duitsland. We zien sowieso een terugloop van het totale bezoek aan het Rijksmuseum sinds de berichtgeving over Amsterdam."

13.26 De gemeente Someren maakt zich zorgen om privéfeestjes

Wachten op privacy instellingen...

13.09 WHO slaat alarm over verspreiding coronavirus in Europa

De Wereldgezondheidsorganisatie slaat alarm over de snelheid waarmee het coronavirus in Europa om zich heen grijpt. De nieuwe besmettingen die in september zijn gemeld, zouden volgens regionaal directeur Hans Kluge een 'wake-upcall' moeten zijn. Het virus lijkt in veel EU-landen steeds sneller om zich heen grijpen. Duitsland maakte donderdag melding van de hoogste stijging van het aantal coronabesmettingen sinds april. Bij nog eens 2194 mensen was vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben gelopen.

12.28 Capactiteit laboratoria onvoldoende

GGD's kunnen niet nog meer mensen op corona gaan testen omdat de capaciteit van de laboratoria in Nederland hiervoor ontoereikend is. "Er kan nu niet opgeschaald worden omdat er onvoldoende labcapaciteit voor coronatests beschikbaar is", zegt een woordvoerster van GGD GHOR Nederland.

11.38 Comeback virus

Premier Mark Rutte waarschuwt dat het coronavirus bezig is met een comeback. Volgens hem is het nu tijd 'om het tij te keren'. De premier wil 'alles doen om een tweede golf te voorkomen'. Dat moet 'vrijwillig waar het kan, verplicht waar het moet'. Eerder op de dag meldde de Inspectie dat de GGD'en en testlaboratoria een mogelijke tweede golf niet aankunnen. Er is een uitbreiding van de testcapaciteit nodig. De inspectie noemt dit een 'enorme opgave'.

11.17 Dierentuinen moeten reorganiseren

Alle grote dierentuinen moeten reorganiseren om de coronacrisis te kunnen overleven. Dat zegt Erik Zevenbergen, de directeur van de Vereniging van Dierentuinen (NVD) tegen Nu.nl. "Het is niet zo dat dierentuinen niet om kunnen vallen", zegt Zevenbergen. Onder meer de Beekse Bergen is bij de NVD aangesloten.

11.02 Productie mondkapjes

De kersverse Haarlemse mondkapjesfabrikant HMK Medical wil zijn productie de komende tijd flink opvoeren. In oktober verwacht het bedrijf 700.000 mondkapjes per week te produceren, waar dit nu nog op ruim 400.000 stuks ligt. Uiteindelijk is het doel een wekelijkse productie van anderhalf miljoen stuks te halen.

11.01 Vitesse getroffen door coronavirus

Bij acht stafleden van de Arnhemse voetbalclub Vitesse is het coronavirus vastgesteld. Het gaat om hoofdtrainer Thomas Letsch, de assistent-trainers Joseph Oosting en Jan Fiesser en de stafleden Rein Baart, Jan van Norel, Tim Arends en Dennis van der Meulen en coördinator medische zaken en fysiotherapeut Jos Kortekaas. Het achttal moet de komende periode in thuisquarantaine, maar het eredivisieduel Vitesse-Sparta gaat zaterdag gewoon door.

Wachten op privacy instellingen...

11.00 Meer overwerk

Werknemers werken door de coronacrisis nog meer over. Onderzoek van salarisdienstverlener ADP wijst uit dat de gemiddelde overwerktijd in Europa per week met een uur is gestegen naar zes uur per week. In alle bekeken gebieden werkten mensen sinds de uitbraak van corona meer onbetaald over in vergelijking met een halfjaar eerder.

10.41 Testsysteem niet klaar voor tweede golf

Het Nederlandse testsysteem voor het coronavirus is nog niet klaar voor een mogelijke tweede golf. De testcapaciteit moet verder omhoog, constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na onderzoek in alle 25 GGD-regio's. De inspectie noemt de uitbreiding die nog nodig is een 'enorme opgave' voor de betrokken GGD's en laboratoria.

10.29 Kabinet maakt haast

Het kabinet maakt haast met de regionale aanpak van het nieuwe coronavirus. Over eventuele extra maatregelen zal het samen met de veiligheidsregio's naar buiten treden 'om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven in de communicatie', meldt zorgminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. De bewindsman noemt de gestage toename van het aantal infecties van de afgelopen weken 'zorgelijk'.

10.16 Afslanken vmbo-examen

Het komende centraal examen voor leerlingen van het vmbo zou moeten worden 'afgeslankt'. De leerlingen moeten daardoor meer tijd krijgen om echt de vaardigheden te leren voor het werk dat ze hopen te gaan doen, bijvoorbeeld in de bouw. Door de maatregelen als gevolg van de coronacrisis hebben ze nu nog veel te weinig praktijkles gehad. Dat zei Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, op Radio1.

10.07 Schulden banken

Banken in Europa mogen tot eind juni volgend jaar hun schulden iets verhogen. Dat heeft de Europese Centrale Bank (ECB) besloten. De centrale bank wijst daarbij naar de uitzonderlijke omstandigheden vanwege de coronacrisis. De Nederlandsche Bank (DNB) neemt de maatregelen over voor kleinere banken.

09.24 Baanwielrennen

De Nederlandse baanwielrenners doen niet mee aan de Europese kampioenschappen in november in de Bulgaarse stad Plovdiv. Wielerbond KNWU heeft besloten het toernooi van het programma te halen, omdat voor Bulgarije momenteel 'code oranje' geldt in de coronacrisis. Dat betekent dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken aanraadt om alleen voor noodzakelijke reizen naar het Oost-Europese land te gaan.

08.50 Toch wel Baronie TV tijdens carnaval

Baronie TV in Breda gaat toch wel uitzenden tijdens carnaval. Eerder werd bekendgemaakt dat ze vanwege corona een jaar zouden overslaan. Maar op dat besluit is het bestuur teruggekomen.

08.42 Medewerkers Antoni van Leeuwenhoek besmet met corona

Op de afdeling Bloedafname van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) is een aantal medewerkers positief getest op het coronavirus, maakte het ziekenhuis bekend. De kans op besmetting van patiënten is volgens het ziekenhuis klein. Het personeel is direct getest toen zij lichte klachten vertoonden. De positief geteste medewerkers waren al thuis in afwachting van hun testuitslagen.

07.13 Piekeren

Zorgmedewerkers piekeren 'vaak en lang' over de mogelijke gevolgen van het coronavirus. Negen op de tien (88 procent) heeft daar last van en zonder goede aanpak kan dat leiden tot massale emotionele uitputting en uitval. Daarvoor waarschuwt de stichting IZZ, een collectief dat namens 417.000 mensen ijvert voor gezonde werkomstandigheden in de zorg.

06.45 Werkloosheid

De werkloosheid in Nederland is in augustus verder opgelopen, maar minder hard dan in de voorgaande maanden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er vorige maand 426.000 werklozen, wat neerkomt op 4,6 procent van de beroepsbevolking. In juli was dat 4,5 procent. Tussen mei en juni steeg de werkloosheid als gevolg van de coronacrisis nog van 3,6 procent naar 4,3 procent. Dat was een ongekend snelle toename.

06.00 Beleggers

Nederlandse beleggers zijn vrij somber over de duur van de economische crisis als gevolg van de coronapandemie en denken dat de herstelperiode lang zal zijn. Opmerkelijk genoeg laten zij zich echter niet uit het veld laten slaan: in meerderheid hebben zij het risico in hun beleggingsportefeuille vergroot of intact gelaten. De rendementsverwachtingen voor de komende vijf jaar blijven erg hoog. Dit blijkt uit de Schroders Global Investor Study 2020.

05.43 Verhoogd risico

De versoepelde quarantainerichtlijnen voor 'onmisbare zorgmedewerkers' moeten van tafel. Dat zeggen belangenorganisaties NU'91 en V&VN in de Volkskrant. Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen zorgmedewerkers bij grote nood aan het werk terwijl zij een verhoogd risico vormen. Volgens woordvoerder Michel van Erp van NU'91 begrijpen zorgmedewerkers begrijpen dit niet, omdat zij juist vaak werken met kwetsbare mensen.

05.36 Duits testlab

Een groot Duits laboratorium dat extra coronatestcapaciteit aanbood, werd door het ministerie van Volksgezondheid (VWS) geweerd met de eis dat er een Nederlandstalige arts beschikbaar moest zijn. Hiermee hielp VWS met het afschermen van de markt. Dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money, dat documenten hierover in handen heeft.

Wachten op privacy instellingen...

03.20 Vmbo'ers

Vmbo'ers dreigen examens te moeten doen waar ze door de coronacrisis niet op zijn toegerust. Leerlingen van de beroepsgerichte vmbo-opleidingen (basis en kader) hebben voor de zomervakantie zo'n dertien weken praktijklessen gemist. Hoewel ze soms een praktische opdracht kregen voor thuis, is het gros van de lesstof niet behandeld, meldt het AD.

23.30 Horeca

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vreest dat de overheid met de oplopende coronabesmettingen extra maatregelen wil nemen die mogelijk ook voor de horeca gaan gelden. Zo is KHN bang dat onder meer in enkele grote steden een verplichte sluiting vanaf middernacht uur wordt ingevoerd. "KHN vindt het onterecht dat horecaondernemers met de mogelijk aanvullende maatregelen opnieuw de dupe worden, terwijl het gedrag van de samenleving dagelijks verandert", zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen.