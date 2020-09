Coronanieuws: 'Zorgmedewerkers willen versoepelde quarantaineregels van tafel'

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Zorgmedewerkers piekeren 'vaak en lang' over de mogelijke gevolgen van het coronavirus.

De werkloosheid in Nederland is in augustus verder opgelopen, maar minder hard dan in de voorgaande maanden.

Vmbo'ers dreigen examens te moeten doen waar ze door de coronacrisis niet op zijn toegerust.

08.50 Toch wel Baronie TV tijdens carnaval

Baronie TV in Breda gaat toch wel uitzenden tijdens carnaval. Eerder werd bekendgemaakt dat ze vanwege corona een jaar zouden overslaan. Maar op dat besluit is het bestuur teruggekomen.

08.42 Medewerkers Antoni van Leeuwenhoek besmet met corona

Op de afdeling Bloedafname van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) is een aantal medewerkers positief getest op het coronavirus, maakte het ziekenhuis bekend. De kans op besmetting van patiënten is volgens het ziekenhuis klein. Het personeel is direct getest toen zij lichte klachten vertoonden. De positief geteste medewerkers waren al thuis in afwachting van hun testuitslagen.

07.13 Piekeren

Zorgmedewerkers piekeren 'vaak en lang' over de mogelijke gevolgen van het coronavirus. Negen op de tien (88 procent) heeft daar last van en zonder goede aanpak kan dat leiden tot massale emotionele uitputting en uitval. Daarvoor waarschuwt de stichting IZZ, een collectief dat namens 417.000 mensen ijvert voor gezonde werkomstandigheden in de zorg.

06.45 Werkloosheid

De werkloosheid in Nederland is in augustus verder opgelopen, maar minder hard dan in de voorgaande maanden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er vorige maand 426.000 werklozen, wat neerkomt op 4,6 procent van de beroepsbevolking. In juli was dat 4,5 procent. Tussen mei en juni steeg de werkloosheid als gevolg van de coronacrisis nog van 3,6 procent naar 4,3 procent. Dat was een ongekend snelle toename.

06.00 Beleggers

Nederlandse beleggers zijn vrij somber over de duur van de economische crisis als gevolg van de coronapandemie en denken dat de herstelperiode lang zal zijn. Opmerkelijk genoeg laten zij zich echter niet uit het veld laten slaan: in meerderheid hebben zij het risico in hun beleggingsportefeuille vergroot of intact gelaten. De rendementsverwachtingen voor de komende vijf jaar blijven erg hoog. Dit blijkt uit de Schroders Global Investor Study 2020.

05.43 Verhoogd risico

De versoepelde quarantainerichtlijnen voor 'onmisbare zorgmedewerkers' moeten van tafel. Dat zeggen belangenorganisaties NU'91 en V&VN in de Volkskrant. Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen zorgmedewerkers bij grote nood aan het werk terwijl zij een verhoogd risico vormen. Volgens woordvoerder Michel van Erp van NU'91 begrijpen zorgmedewerkers begrijpen dit niet, omdat zij juist vaak werken met kwetsbare mensen.

05.36 Duits testlab

Een groot Duits laboratorium dat extra coronatestcapaciteit aanbood, werd door het ministerie van Volksgezondheid (VWS) geweerd met de eis dat er een Nederlandstalige arts beschikbaar moest zijn. Hiermee hielp VWS met het afschermen van de markt. Dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money, dat documenten hierover in handen heeft.

03.20 Vmbo'ers

Vmbo'ers dreigen examens te moeten doen waar ze door de coronacrisis niet op zijn toegerust. Leerlingen van de beroepsgerichte vmbo-opleidingen (basis en kader) hebben voor de zomervakantie zo'n dertien weken praktijklessen gemist. Hoewel ze soms een praktische opdracht kregen voor thuis, is het gros van de lesstof niet behandeld, meldt het AD.

23.30 Horeca

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vreest dat de overheid met de oplopende coronabesmettingen extra maatregelen wil nemen die mogelijk ook voor de horeca gaan gelden. Zo is KHN bang dat onder meer in enkele grote steden een verplichte sluiting vanaf middernacht uur wordt ingevoerd. "KHN vindt het onterecht dat horecaondernemers met de mogelijk aanvullende maatregelen opnieuw de dupe worden, terwijl het gedrag van de samenleving dagelijks verandert", zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen.