Bewoners schrikken wakker van tweede plofkraak in enkele maanden: 'Het is gelukt, joelden ze'

Bewoners van het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel werden woensdagnacht ruw uit hun slaap gehaald. Plofkrakers bliezen de geldautomaat van de Rabobank rond halfvier op. Het is al de tweede keer in een paar maanden tijd dat er een plofkraak plaatsvindt bij de bank aan het Anton Pieckplein.

"Ik ging juist naar het toilet en toen hoorde ik een paar klappen en zag ik lichtflitsen", vertelt Henk. "Toen ik vervolgens naar buiten keek, zag ik een hoop rotzooi en hoorde ik gejoel. 'Het is gelukt', riepen ze." De daders waren volgens hem 'drie jongens met capuchons op'. "Ze hadden een lampje op hun hoofd. Na de plofkraak reden ze op brommers weg." Hoeveel geld de daders hebben buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.

De puinhoop na de plofkraak:

"De vorige keer, eind maart, hebben we de explosie zelfs niet gehoord. Toen hebben we gewoon doorgeslapen. Maar deze explosies waren veel zwaarder dan die eerste keer. Ik denk dat ze nu veel zwaarder materiaal hebben gebruikt."

Heleen hoorde de verdachten na de plofkraak tijdens hun vlucht langs haar huis rijden. Ze was vlak daarvoor wakker geworden van de drie knallen. Evenals haar kinderen. "Die kwamen uit bed en vroegen wat er aan de hand was. Ook onze honden reageerden, zo heftig was het."

"Ik dacht al dat we geëvacueerd zouden worden."

Ad ging meteen zijn bed uit toen hij de explosies hoorde. "Als ik wakker word, ben ik meteen goed wakker dus ik heb me meteen aangekleed en ben gaan kijken. Toen ik hoorde dat er wat ramen ontzet waren, dacht ik al dat we geëvacueerd zouden worden." De buurtbewoners werden vervolgens opgevangen in het gemeentehuis. Daar konden ze bijkomen van de schrik en kregen ze een ontbijt aangeboden.

De ravage na de plofkraak in Kaatsheuvel is groot (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). vergroot

Ad vindt dat de geldautomaat na twee explosies in een paar maanden tijd weggehaald moet worden van het Anton Pieckplein. "Het is hartstikke gevaarlijk", benadrukt hij. "Zeker nu hier tegenover binnenkort ook appartementen worden bewoond. Die automaat moeten ze dus maar ergens anders neerzetten."

