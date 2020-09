‘Heel leuk vooruitzicht’ voor Willem II, Rangers FC is de volgende Europese tegenstander

Freek Heerkens kijkt uit naar het volgende Europese avontuur, in Tilburg (foto: OrangePictures). vergroot

De volgende horde voor Willem II in de jacht op deelname aan de groepsfase van de Europa League heet Rangers FC. Die ploeg won donderdagavond de uitwedstrijd tegen Lincoln Red Imps met 0-5, net als de Tilburgse ploeg een dag eerder tegen Progrès Niederkorn. Het duel tussen Willem II en Rangers is komende week in Tilburg.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Jordens Peters zei het al op het clubkanaal van Willem II voor de wedstrijd tegen Progrès Niederkorn gespeeld was. Hij hoopte op een goed resultaat in Luxemburg, om in de volgende ronde in Tilburg te spelen tegen Rangers. Na afloop van de zege keek trainer Adrie Koster ook vooruit naar de volgende Europese ontmoeting, tegen Rangers. “Waarschijnlijk dan, hè”, voegde hij er vervolgens snel aan toe. Onlogisch was dat niet. Waar Willem II al als favoriet werd gezien voor het duel met Progrès Niederkorn, was Rangers absolute topfavoriet tegen Lincoln Red Imps. Die status maakte de Schotse ploeg ook waar in het Victoria Stadium in Gibraltar.

"Het is een sterkere tegenstander, maar ook tegen Rangers is van alles mogelijk."

Dus komt de Schotse ploeg volgende week op bezoek in Tilburg. Koster weet wel dat er dan een echt andere tegenstander op het veld staat dan woensdagavond. “Zonder meer. Die hebben gewoon veel meer kwaliteiten. Dat staat buiten kijf. Als we beginnen zoals we nu gedaan hebben… ik weet dat we dan een sterkere tegenstander hebben, maar dan is er ook van alles mogelijk. Een heel leuk vooruitzicht.”

Freek Heerkens keerde in Luxemburg terug van een blessure, maar werd voor de rust al gewisseld. “Uit voorzorg. Ik voelde het een beetje opspelen en met een 0-3 voorsprong hoef je dan geen risico te nemen.” Of hij zondag tegen Heracles Almelo inzetbaar is blijft even afwachten.

"Europese wedstrijden zijn speciaal voor Willem II, dat zie je aan heel de club."

Pas na die wedstrijd gaat de focus bij Willem II op het duel met Rangers. “Maar daar kijk je natuurlijk wel naar uit. Europese wedstrijden zijn speciaal voor Willem II. Dat zie je aan heel de club, aan de supporters en ook de spelers kijken er heel erg naar uit. We wilden er alles aan doen om de volgende ronde te bereiken. Dat is een thuiswedstrijd, daar kijken we wel echt naar uit.”

Koster benadrukte ook nog een keer uit te kijken naar het duel met Rangers, maar dat de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo eerst alle aandacht moet krijgen. Zeker omdat Willem II de competitie niet goed begon met een nederlaag in en tegen Heerenveen. Met het oog op dat duel en de drukke ‘Europese’ weken die er nu zijn voor Willem II was Koster blij dat hij woensdag meerdere spelers rust kon geven. “Dat is zeker lekker. Je moet in korte tijd veel wedstrijden spelen. Wat dat betreft was het fijn om spelers rust te kunnen geven.”

Dat Rangers FC een serieuzere tegenstander is dan Progrès Niederkorn blijkt alleen al uit het feit dat de 54-voudig kampioen van Schotland deze zomer 11,5 miljoen euro aftikte voor de komst van de aanvallend ingestelden Kemar Roofe, Ianis Hagi en Cedric Itten. In de competitie is de ploeg van trainer Steven Gerrard bovendien geweldig goed begonnen met zes zeges in de eerste zeven duels en naast vijftien gemaakte doelpunten geen enkele tegentreffer.

Wachten op privacy instellingen...