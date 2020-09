Laatste wens van Han komt toch nog uit: familie en vrienden maakten zijn film over de Peel af

Mieke Dille, de vrouw van Han, samen met filmmaker Jarno van Bussel en gids Jos van de Kerkhof. vergroot

Filmen in de natuur betekende alles voor de inmiddels overleden filmmaker Han Meeuwsen uit Mierlo-Hout. Hij was al jaren bezig om de Brabantse natuur vast te leggen. Zijn grote droom was een film over de Peel te maken. Maar de 52-jarige Han was ernstig ziek en overleed voordat hij de film af kon maken.

Vrienden en familie sloegen de handen ineen en besloten het levenswerk van Han af te maken. Vrijdag gaat de natuurfilm Parels van de Peel in première. De laatste wens van Han gaat daarmee in vervulling.

De belangstelling is groot, want de eerste voorstellingen zijn al uitverkocht. De film is de komende tijd op verschillende plekken te zien.

Prachtige beelden van de Peel en familie en vrienden vertellen over Han:

Wachten op privacy instellingen...

En hier kun je de trailer van de film bekijken:

Wachten op privacy instellingen...