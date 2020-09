Automobilist schrikt van feestende supporters en knalt op betonnen afscheiding

De auto belandde op de betonnen afscheiding. vergroot

De vreugde was groot woensdagavond in Tilburg, want Willem II won de eerste Europese wedstrijd met speels gemak. En dat werd natuurlijk gevierd. Voor een buitenlandse automobilist liep dat verkeerd af in Tilburg. Hij crashte met zijn auto op de Heuvel toen hij door de dichte rook reed van de fakkels van feestende supporters.

Voor café De Kok aan de Heuvelring had een groep feestende Willem II-supporters zich verzameld. Ze staken fakkels af, die behalve fel rood licht ook flink veel rook afgeven.

Een Belgische automobilist was blijkbaar zo afgeleid dat hij een betonnen afscheiding raakte van een wegversmalling. De Heuvelring is bij de fietsenkelder versmald om wandelaars en fietsers minimaal anderhalve meter ruimte te geven om elkaar te passeren.

In het filmpje is te zien dat de auto de afscheiding ramt en er overheen glijdt. De bestuurder slaagt er op wonderbaarlijke wijze in om de auto rechtop te houden. Maar de schade zal toch behoorlijk zijn. De Suzuki bleef uiteindelijk op twee wielen hangen.

Een omstander filmde het ongeluk:

Wachten op privacy instellingen...

Willem II won de eerste Europese wedstrijd tegen Progrès Niederkorn met 5-0. In Luxemburg waren honderden supporters aanwezig, hoewel er geen publiek bij de wedstrijd mocht zijn. Vanaf de omliggende heuveltjes was de wedstrijd echter prima te zien. Voor en tijdens de wedstrijd lieten de supporters flink van zich horen.

De auto kwam op de betonnen rand tot stilstand. (Foto: Facebook/Heel Tilburg in een groep) vergroot

Zoveel rook kunnen feestende supporters veroorzaken (hier bij het stadion):

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK: