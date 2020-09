Prijs van puppy's schiet omhoog tijdens coronacrisis: 'Kies niet voor broodfokkers'

Suzanne Heukels van Hondenschool De Lijn. vergroot

Terwijl de dierenasiels vroeger ooit bomvol zaten met honden en katten, zijn er bij de Dierenopvang Maasland in Oss nu nog welgeteld twee honden. Het is tekenend voor de enorme vraag naar honden sinds de coronacrisis. Mensen zitten thuis en willen gezelschap en troost. De oplossing lijkt simpel: een hondje. De prijs van puppy's schiet dan ook omhoog.

Juist in deze vreemde coronatijd willen mensen toch iets om te knuffelen en schaffen ze massaal een hond aan. "Het is de tijdsgeest, wij bestellen iets online en willen dat dezelfde dag hebben, zo gaat het ook met honden", zegt Suzanne Heukels van Hondenschool De Lijn in Rosmalen. Sinds de coronacrisis doet ook haar hondenschool goede zaken.

Suzanne maakt zich vooral zorgen over de zogeheten broodfokkers, die met winstbejag zo snel mogelijk zo veel mogelijk honden willen fokken. Dat is volgens haar pure dierenverwaarlozing. Volgens Suzanne heeft Brabant heel veel van die fokkers.

Prijzen de lucht in

Door de enorme vraag naar puppy's schieten de prijzen ook de lucht in. Bij een broodfokker betaal je voor een jong hondje zonder stamboom al gauw 1700 tot 2500 euro.

Veel puppy's die broodfokkers verkopen komen uit Oost-Europa. "Als er geen wachtlijst voor puppy's is dan moet je argwaan hebben. Dat betekent dat je een hondje net zo makkelijk kan kopen als een broodje, dan moeten de alarmbellen gaan rinkelen", zegt Suzanne.

Geen broodje

Het advies van Suzanne: "Bereid je goed voor, er staat genoeg informatie op internet, maar we lezen alleen wat we willen lezen. De essentiële vraag is: hoe willen we met honden omgaan? Welke waarde hechten wij eraan? Het is geen broodje dat je koopt."

Bij de dierenopvang Maasland in Oss merken ze de explosieve vraag ook, zegt Sandra van Rooij. Bij het begin van de coronacrisis was er opeens veel vraag naar honden. Zij vindt het maar raar. "Een dier is geen telefoontje dat je kan inruilen als het niet bevalt, een dier neem je voor het leven."

Sandra vind het maar raar dat mensen nu ineens een hond willen:

