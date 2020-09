Laatste zoektocht naar auto met vermiste vrienden Piet en Hans: politie vindt alleen metalen balk

Broer Jan Hölskens was aanwezig bij elke zoektocht (foto: Noël van Hooft). vergroot

De zoektocht naar de vermiste vrienden Piet Hölskens en Hans Martens in De Brink in Liessel zit er definitief op. De politie vond donderdagmiddag alleen een metalen balk op de laatste zoekplek.

Rebecca Seunis Geschreven door

“Het was niet de auto waar we naar op zoek waren. Tsja, niks aan te doen. Ik had het graag anders gezien, maar zo is het leven", zegt broer Jan Hölskens nuchter. Hij heeft donderdag weer de hele dag aan het water gestaan. "Vanaf halfacht vanochtend. Bijna het klokje rond."

Daarmee komt donderdag definitief een eind aan de zoektocht naar de auto en lichamen van de vrienden. "Dit zou een laatste poging zijn. Daar leef je dan ook weer mee verder. Ik blijf goede hoop houden", zegt de broer van de sinds 1974 vermiste Piet.

Ultieme poging

Deze zoektocht in De Brink was volgens de politie een 'ultieme poging' om de vrienden die al decennia lang vermist worden, te vinden. Het onderzoek op de Brink zou voor de politie definitief afgerond worden als er niks gevonden zou worden. "Dan hebben we geen aanknopingspunten meer voor verder onderzoek. We zouden dan weer echt afhankelijk zijn van eventuele nieuwe informatie."

De vrienden zouden mogelijk in een auto begraven liggen onder het zand op de bodem van de Brink in Liessel. Een magnetometer vond twee mogelijke plekken voor de auto. Op de eerste bleek alleen een opgerolde staalkabel te liggen. Op de tweede plek dus een metalen balk. "Zenuwachtig word ik daar niet van", zegt Jan. "Piet zal niet meer levend terugkomen, maar restanten vinden geeft ook afsluiting."

Pijnlijk

De politie zegt donderdagavond: "de zoektocht op de Brink van de afgelopen twee weken had één doel: antwoorden geven op de vragen van de familie. Helaas moeten we constateren dat dat ondanks alle inspanningen niet gelukt is. Samen met hen vinden we dat een pijnlijke conclusie. Wij wensen hen dan ook veel sterkte."

De plas wordt beheerd door een visclub. Jan Hölskens is hengelsportvereniging De Peel 'heel erg dankbaar' dat ze medewerking verleenden en dat Jan de zoektocht dagenlang op de voet kon volgen.