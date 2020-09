Defensie onderzoekt of meer huizen rond vliegbasis Gilze-Rijen aangepast kunnen worden

Een Chinook (Foto: John Kuijsters) vergroot

Trillende huizen en scheuren in de muur: de omwonenden van vliegbasis Gilze-Rijen zijn er klaar mee. Het Ministerie van Defensie trekt 20 miljoen euro uit om huizen rondom de vliegbasis aan te passen, maar dat leek maar om 201 huizen te gaan. Daardoor vielen een boel omwonenden buiten de boot. Defensie gaat nu onderzoeken of meer huizen aangepast kunnen worden.

Eén van die omwonenden is Martin Gijsbrechts. Hij woont al ruim veertig jaar in hetzelfde huis dichtbij de vliegbasis en ervoer zo hoe de geluidsoverlast steeds meer toenam. "Defensie is onze buurman, maar een goede buurman geeft geen overlast of past zich aan na klachten. Deze buurman doet dat niet."

Donderdagavond hield Defensie een informatieavond voor omwonenden met zorgen. De uitgelezen kans voor Martin om voor het eerst echt eens in gesprek te gaan met Defensie. Aan tafel met ambtenaar Bert Kwast en piloot Roël Boezen deelt hij zijn frustratie. "Waarom zo laag?", vraagt de Gilzenaar gefrustreerd. "Laatst vlogen jullie om halftien ’s avonds. De kleinkinderen kwamen bang naar beneden. Ik heb het gevoel dat jullie niet luisteren.’"

"Ik kan uw frustratie niet wegnemen, maar wel luisteren."

Helikopterpiloot Boezen hoort de zorgen van Gijsbrechts aan. "Ik kan uw frustratie niet wegnemen, maar wel uitleggen waarom we dingen doen." Boezen schetst de richtlijnen voor piloten en de manier waarop gevlogen wordt. "Om niet over bepaalde huizen te vliegen moeten we scherper draaien, maar dan wordt het geluid ook harder."

Hij beaamt dat het niet toegestaan is om recht over het huis van Martin te vliegen. Een punt van aandacht, volgens Kwast. "Ik ga het klachtenbureau vragen of zij na een klacht in het systeem kijken welke persoon vloog, zijn vliegbaan en de hoogte om te kijken of het klopt."

De dialoog aangaan en wederzijds begrip creëren, is het belangrijkste doel van Defensie donderdagavond. Ze wil dat ook blijven doen. Zo worden inwoners in de toekomst nog uitgenodigd op de vliegbasis, maar is ook de twintig miljoen euro die vrijkwam voor aanpassingen aan woningen nog niet definitief verdeeld. Mogelijk komt Martin’s woning daar ook nog voor in aanmerking.

"We gaan kijken of de geluidsberekeningen van Defensie kloppen", legt Kwast uit. Daar zijn eerst een aantal metingen voor nodig. Dat gaat op zes plekken gebeuren, die zijn uitgezocht in samenspraak met een commissie van omwonenden. Op die plekken gaat een Chinook overvliegen. "Specialisten in de woningen gaan kijken wat daar dan gebeurt." Die tests zijn uiterlijk begin volgend jaar gepland. Mogelijk worden zo meer huizen in de omgeving geïsoleerd. "Het worden nooit minder dan 201 huizen, maar gebied kan wel groter worden.’"

"Leven is met geen geldbedrag goed te maken."

Toch is de kous daarmee niet af voor Martin. Isolatie neemt de geluidsoverlast binnen weg, maar buiten blijven de helikopters te horen. "Ik heb recht op rust. Aanpassingen van huizen gaat maar om geld, tevreden en gezond zijn is het belangrijkste."

Met de vliegbasis groeide hij op, die hoeft dus niet te verdwijnen. Een verandering binnen Defensie is volgens hem de oplossing. "Als het maar minder frequent is en niet over de huizen", besluit hij.

