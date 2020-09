Carnavalsoptocht in Bergen op Zoom gaat komend jaar niet door

De grote optocht van het Krabbegat, zoals Bergen op Zoom met Vastenavend heet, gaat komend jaar niet door. Dat heeft de organisatie van de optocht donderdagavond laten weten.

Geen aangepaste tocht Het besluit om de grote optocht op dinsdag met Vastenavend af te gelasten is in overleg met de bouwers en horecaondernemers genomen. De meerderheid wilde geen aangepaste optocht. Voor het traditionele 11-11 komt de organisatie nog met een alternatief.

De organisatie laat in januari weten welke activiteiten op aangepaste wijze gevierd gaan worden. “Vastenavend 2021 zal niet een Vastenavend worden zoals we hem kennen. Toch hopen we dat we samen met jullie een paar werreme momenten mogen beleven”, aldus de organisatie in een persbericht.