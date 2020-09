Roosendaal blaast als eerste grote plaats in Brabant alle grote carnavalsactiviteiten af

vergroot

De meeste carnavalsevenementen in Roosendaal gaan niet door. De Stichting Carnaval Roosendaal heeft dat zojuist bekend gemaakt. Het is de eerste grote plaats in Brabant die een streep zet door zoveel carnavalsplannen.

Onder meer de Optocht, de Otobusrellie en het Priense Swaree worden afgelast, zo laat de stichting weten. Het is niet mogelijk om dat te organiseren met de huidige coronamaatregelen, vindt de stichting.

"Ons uitgangspunt is dat we gaan kijken naar wat wél mogelijk is."

Ook de elfde van de elfde gaat er heel anders uitzien in Roosendaal. Er komt geen liedjesfestival in de Kwakkelkooi zoals gebruikelijk is. Ook dat is met de huidige maatregelen niet te doen, zegt de stichting. Wel wordt gedacht aan een digitale versie van het liedjesfestival. En er wordt aan de zeulbands gevraagd aan de slag te gaan met het schrijven van een liedje.

De Stichting Carnaval Roosendaal zegt ondanks alle afgelastingen, vooral te willen kijken naar wat wél kan: "We zijn ervan uitgegaan dat carnaval zoals we dat kennen niet kan doorgaan, vanwege het coronavirus en de maatregelen die daarbij horen. Ons uitgangspunt is echter dat we gaan kijken naar wat wél mogelijk is."

"We vinden dat we ons leutfeest bij onze Tullepetaonen onder de aandacht moeten blijven brengen."

Dat zal betekenen dat carnaval in Roosendaal ook thuis gevierd zal moeten worden. Via internet en social media moeten de Tullepetaonen toch een beeld krijgen van carnaval dit seizoen. "Hoe dan ook vinden we dat we ons leutfeest bij onze Tullepetaonen onder de aandacht moeten blijven brengen door het gebruik van social media, internet, een mooie Kwakkelkrant en bijvoorbeeld reporters die verslag doen van bezoeken bij mensen thuis."

Zo wil de stichting ook op carnavalszaterdag nog wat organiseren in de stad. Er moet een aantal ‘leutpleinen’ en podia komen waar wel activiteiten kunnen plaatsvinden. Daarbij wordt gedacht aan een tentoonstelling van de wagenbouwers, zeulbandjes en de horeca die de Tullepetaonen van een natje en een droogje kunnen voorzien. Ook de kerkdienst en de Kiendermiddag zouden gewoon door moeten kunnen gaan.

Tullepetaonen die naar de stad willen om carnaval te vieren moeten zich daarvoor dan wel inschrijven en er worden looproutes ingesteld waar de bezoekers zich aan moeten houden.

Ook een aantal andere traditionele carnavalselementen kan doorgaan, er komt een protocollaire vergadering waarin de Boerenraad wordt geïnstalleerd en de functionarissen worden benoemd. Er is zoals elk jaar een motto, er komt een liedje en er wordt al gewerkt aan een veldteken. Ook de Kwakkelkrant zal worden uitgegeven.

In andere grote steden is nog geen compleet besluit genomen over carnaval. Wel besloot Den Bosch om dit jaar 11-11 niet door te laten gaan. En in Breda werden de wagenbouwers opgeroepen vooral niet te bouwen voor de komende carnaval maar voor de optocht in 2022.

