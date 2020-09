Carnavalsverenigingen in Helmond schuiven besluit over carnaval voor zich uit

Over de optochten in Helmond wordt in oktober besloten (foto: archief) vergroot

De carnavalsverenigingen in Helmond hebben gezamenlijk nog geen knoop doorgehakt over het aanstaande carnavalsseizoen. Woensdagavond kwamen ze samen om de coronadilemma's te bespreken. Maar een definitief besluit over carnaval 2021 en alle evenementen in de aanloop daar naartoe viel er niet.

De vijftien carnavalsverenigingen in Helmond, met normaal gesproken elk een eigen prins en eigen festiviteiten, kwamen samen met cultuurwethouder Antoinette Maas en de veiligheidsregio. Het doel was om te kijken hoe de verschillende clubs er op dit moment in staan.

'Niet het gevoel dat we die beslissing nu moeten nemen'

Van een definitieve streep door carnaval 2021 willen ze in Helmond nog niets weten. Wel werd er gesproken over onder meer de verschillende carnavalsoptochten. De stad kent er vier. Maar ook daarover werden de verenigingen het deze avond niet eens.

En dat terwijl buurman Deurne eerder deze week wel al het besluit nam geen nieuwe prinsen te kiezen en de optocht af te gelasten. ''We hebben niet het gevoel dat we die beslissing nu moeten nemen'', vertelt Niki de Greef van carnavalsvereniging de Keiebijters die de bijeenkomst organiseerde.

Besluit valt in oktober

Sommige aanwezige verenigingen menen van wel. Zij willen wagenbouwers liever zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Ook hadden ze liever gezien dat er een gezamenlijk besluit was genomen over het kiezen van een nieuwe prins. Maar dat kwam er niet.

Begin oktober komen de carnavalsverenigingen opnieuw samen. Dan worden er mogelijk wel knopen doorgehakt. Maar dat hoeft niet, vertelt De Greef. ''Elke carnavalsvereniging staat op zichzelf. Ze kunnen hun eigen afwegingen maken.''

