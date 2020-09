Meerdere invallen in centrum Helmond, één man aangehouden

(foto: SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De politie heeft donderdagavond op meerdere plekken in Helmond invallen gedaan en controles uitgevoerd. Het gaat om een 'grote integrale actie'. Eén man is aangehouden, maar de politie wil nog niet zeggen waarvoor.

Op de Heistraat zijn zeker tien agenten op de been. Verder zijn ook brandweer en douane aanwezig. De politie deed onder andere een inval in een restaurant aan de Heistraat. Daar is één man aangehouden.

Er zijn ook verkeerscontroles gedaan in de omgeving en op meerdere locaties invallen gedaan. De politie wil alleen zeggen dat het om een grote actie gaat vanuit de gemeente en dat de politie daarbij ondersteunt. "We zijn inderdaad binnengestapt in een horecagelegenheid maar ik kan nog niet zeggen waarom precies", aldus een woordvoerder.

Volgens een omstander is in de Heistraat ook met zwaar vuurwerk gegooid tijdens de actie. De Heistraat is tijdens de actie afgesloten.