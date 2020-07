Helmond hangt camera’s op rondom Heistraat om nieuwe rellen te voorkomen

Volop politie in de wijk vrijdagavond (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Vanwege de rellen vorige week in Helmond komen twee beveiligingscamera’s te hangen in de Heistraat. Dat zei burgemeester Elly Blanksma dinsdagavond in de gemeenteraad. De beslissing volgt op de noodverordening van afgelopen vrijdag.

Rebecca Seunis

Op 23 juni heeft een groep van zo’n 100 tot 150 jongeren de rust ernstig verstoord rondom de Heistraat. Ze staken vuurwerk af en gooiden stenen naar politieauto’s. Die nacht werd een noodbevel afgekondigd. Vijf jongeren werden aangehouden.

"De grens is bereikt”, zei burgemeester Elly Blanksma van Helmond de volgende ochtend. De week ervoor ging het ook mis in Helmond. Toen kwamen tientallen jongeren samen in het Weverspark, waar ze verschillende bokspartijen hielden.

