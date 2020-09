Coronanieuws: Politievakbond voorziet 'grote problemen' bij maatregelen in horeca

Gerrit van de Kamp (links) van politievakbond ACP (foto: ANP 2019/Phil Nijhuis). vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De politievakbond voorziet grote problemen met het voornemen van de overheid om de horeca in het westen van het land eerder te sluiten.

De sinterklaasintocht in Grave is afgelast vanwege het coronavirus.

Het kabinet maakt vrijdagavond nieuwe maatregelen bekend om het stijgend aantal coronabesmettingen in de Randstad te stoppen.

10.35 Intocht Sinterklaas Grave afgelast

In verband met de coronacrisis heeft sinterklaas laten weten dat er dit jaar geen intocht in Grave komt. “Natuurlijk zijn er weer cadeautjes voor alle Graafse kinderen” zo laat de goedheiligman vanuit Spanje weten, “maar het is niet verstandig om allemaal publiek op de been te brengen. Ik wil niet dat er kindjes, papa’s of mama’s ziek worden”, aldus de grote kindervriend. Die er aan toevoegt dat hij volgend jaar, als dat weer kan, zeker Grave weer zal bezoeken.

10.27 Sparta mist Duarte

Sparta Rotterdam moet het zaterdag in de voetbalwedstrijd tegen Vitesse doen zonder Deroy Duarte. De 21-jarige middenvelder is positief getest op het coronavirus. Duarte vertoont weliswaar geen symptomen en heeft ook geen klachten, maar bij de wekelijkse test die spelers en stafleden ondergingen kreeg hij wel een positieve uitslag.

10.18 Voorrang bij testen

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanaf maandagochtend melden om zich met voorrang te laten testen op besmetting met het coronavirus laat het ministerie van Volksgezondheid weten. Maandagochtend wordt een speciaal telefoonnummer bekendgemaakt dat zorgmedewerkers en onderwijzers kunnen bellen voor een afspraak. De mensen die voorrang krijgen worden zoveel mogelijk 's ochtends getest, zodat ze 's avonds al de testuitslag kunnen krijgen.

09.53 Politievakbond boos

De politievakbond is niet blij met het voornemen van de overheid om de horeca in het westen van het land eerder te sluiten. "We voorzien grote problemen", zegt Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP. "We hebben niet voldoende capaciteit om deze regels te handhaven. Zelfs als we ze wel kunnen handhaven, verplaatst het probleem zich alleen maar naar buiten." Daar zou het volgens Van de Kamp dan helemaal onoverzichtelijk worden.

08.32 Werk veranderd

Het werk van zes op de tien werknemers is door de coronacrisis veranderd. De werk-privébalans lijkt echter niet verslechterd en het aantal gerapporteerde burn-outklachten ligt op hetzelfde niveau als voor de crisis, meldt TNO na onderzoek onder ruim 10.000 werknemers. Het onderzoek vond plaats tussen eind juni en eind juli, drie maanden na het begin van de coronacrisis.

07.52 Kaartje

Op onderstaand kaartje zie je het huidige aantal coronabesmettingen in Brabant.

06.39 Ouderensportclubs blijven thuis

Nu de competitie na de zomer weer is begonnen, kiest een deel van de leden van ouderensportclubs ervoor om thuis te blijven. Ondanks maatregelen die verenigingen hebben genomen in verband met het coronavirus, voelt het voor hen niet veilig genoeg om weer te gaan sporten. Volgens sportkoepel NOC*NSF gaat het naar schatting om zo'n twintig procent van de ouderen, meldt de NOS.

03.30 Nieuwe maatregelen

Het kabinet maakt vrijdagavond tijdens een persconferentie nieuwe maatregelen bekend om het stijgend aantal besmettingen met het coronavirus in de Randstad te stoppen. Een aantal maatregelen is al uitgelekt. Zo mag in de horeca vanaf middernacht niemand meer naar binnen en een uur later moeten de gelegenheden hun deuren sluiten. Daarnaast mag een groep voortaan nog uit maximaal vijftig mensen bestaan.

00.44 Dertig miljoen coronabesmettingen

Het aantal mensen wereldwijd bij wie het coronavirus is vastgesteld, is donderdag de dertig miljoen gepasseerd. Dat cijfer is gebaseerd op de database van de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins. In de Verenigde Staten zijn de meeste besmettingen vastgesteld. Het aantal staat daar op meer dan 6,6 miljoen. Ook in India loopt het aantal hard op. Hier zijn inmiddels zeker 5,1 miljoen mensen positief getest.

00.01 Werkloosheid

Bijna 340.000 mensen in Nederland werden van het eerste op het tweede kwartaal werkloos of verlieten de arbeidsmarkt. Dat is een record, meldt het CBS. De afname was het grootst in bedrijfseconomische en administratieve beroepen, dienstverlenende beroepen - waaronder personeel in de horeca en - beroepen in transport en logistiek. Tegelijkertijd vonden 208.000 mensen die drie maanden eerder nog geen werk hadden een baan.

23.21 Voorrang voor kinderopvang

De Tweede Kamer wil dat de kinderopvang net als de zorg en het onderwijs voorrang krijgt bij het testen op het coronavirus. Een motie van die strekking van D66 kreeg donderdag een meerderheid. Brancheorganisatie Kinderopvang wil ook graag voorrang bij testen, maar staatssecretaris Bas van 't Wout (Sociale Zaken) liet de organisatie maandag nog weten dat de sector geen prioriteit krijgt vanwege beperkte testcapaciteit.