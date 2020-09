Coronanieuws: 'Virus maakt comeback, dit is de tweede golf'

Persconferentie vrijdag. vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Bekijk hier vanaf zeven uur live de persconferentie

De strengere coronamaatregelen voor zes regio's waar het virus de laatste tijd oplaait, gaan zondag om 18.00 uur in.

Het coronadashboard meldt vrijdag 1974 nieuwe besmettingen, waarvan 196 in Brabant

19.33 Coronadashboard

Via het coronadashboard van de Rijksoverheid is informatie te zien over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Op de kaart wordt het risiconiveau per regio weergeven. Dat kan ‘waakzaam’ (niveau 1), ‘zorgelijk’ (niveau 2) of ‘ernstig’ (niveau 3) zijn. Per regio worden passende maatregelen genomen. Brabant staat op niveau 1 'waakzaam'.

Coronadashboard Rijksoverheid. vergroot

19.27 Kinderen tot 12 jaar niet meer getest bij milde klachten

Kinderen tot en met 12 jaar met milde klachten hoeven niet meer getest te worden op het coronavirus. Dat heeft het kabinet besloten na advies van het OMT, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdag. Kinderen met een snotneus, kriebelhoest of keelpijn kunnen gewoon naar school, aldus de minister. "Het verspreidingsrisico is heel gering." Het scheelt ook drukte als ze niet meer getest worden. Maar ouders die hun kinderen toch willen laten testen mogen dat gewoon doen, zei De Jonge.

19.13 Tweede golf als je kijkt naar besmettingen

Volgens minister Hugo de Jonge zitten we nu in de tweede coronagolf als we kijken naar het aantal besmettingen. Maar gekeken naar de situatie in de ziekenhuizen is het nog niet zo ver. "Het is aan ons samen te voorkomen dat het zover komt." Omdat er inmiddels veel meer informatie beschikbaar is over het virus, "kunnen we de tweede golf breken".

19.11 Oproep om je aan basisregels te blijven houden

Mark Rutte deed tijdens de persconferentie nogmaals een oproep aan iedereen om zich aan de basisregels te blijven houden. "Op straat, in de horeca, in de huiskamer, in je studentenhuis, werksituaties en onderwijsinstellingen. Blijf thuis bij klachten, laat je testen, houd afstand. En werk zo veel mogelijk thuis. We kunnen dit. Dat hebben we bewezen en moeten we nu nog een keer doen."

19.07 'Het gevoel van urgentie moet weer terug'

Bij het terugdringen van het aantal coronabesmettingen was het volgens premier Rutte vooral ons gedrag wat het verschil maakte. "De motivatie van zeventien miljoen mensen om zich aan de regels te houden. Het gevoel van gedeelde urgentie en noodzaak. Dat gevoel moeten we ook weer op dezelfde manier gaan voelen", aldus Rutte.

19.02 Coronavirus is met comeback bezig volgens Rutte

Het coronavirus is volgens premier Mark Rutte met een comeback bezig. Voor veel mensen is het virus sinds begin deze zomer een ver-van-mijn-bed-show. "Het houden van afstand, steeds je handen wassen en thuisblijven bij klachten wordt steeds moeilijker. Mensen snakken naar contact met vrienden, familie en collega's. Dat is begrijpelijk, maar het is nog niet oké om de regels los te laten", aldus Rutte. Momenteel is volgens hem meer dan tien procent van de besmettingen terug te leiden naar werksituaties. "We zeggen niet voor niets: werk zo veel mogelijk thuis."

18.49 Bekijk hier live de persconferentie

Om zeven uur start de persconferentie. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maken dan bekend welke regionale maatregelen genomen worden om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Bekijk hier vanaf zeven uur live de persconferentie.

18.44 We zijn niet kritisch genoeg op de maatregelen volgens Jos van de Sande

Er moet een scheiding komen tussen leeftijdsgroepen van onder en boven de dertig jaar, stelt Jos van de Sande, jarenlang hoofd infectieziektebestrijding bij de GGD. "We zijn ook niet echt kritisch genoeg op de coronamaatregelen", zegt hij in Afslag Zuid. Daarnaast denkt hij dat een avondklok voor cafés in studentensteden niet zal helpen bij het terugdringen van het aantal besmettingen. "Voor volwassenen misschien wel. Maar voor studenten niet. Hoe eerder de kroeg dicht is, hoe eerder ze thuis dicht bij elkaar nog een borreltje gaan pakken", aldus Van de Sande.

17.42 Brabants Kampioenschap Tonpraten gaat niet door

Het Brabants Kampioenschap Tonpraten van 2021 gaat niet door vanwege de coronacrisis. Dat heeft de Stichting Tonpraoters Concours Valkenswaard bekendgemaakt. "Niet alleen de veiligheid, maar ook de kwaliteit is onderdeel van dit besluit. Interactie van de tonprater met het publiek is onmisbaar", aldus de organisator. Het finale weekend van het 54e kampioenschap schuift door naar januari 2022.

16.24 Bewoner zorgcentrum in Vught besmet met corona

Een van de bewoners bij Van Neynsel Boswijk is besmet geraakt met het coronavirus. Dat laat het zorgcentrum weten. Deze bewoner verblijft sindsdien in isolatie op eigen kamer. Samen met een andere bewoner is hij uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Bezoek voor deze bewoners is alleen nog mogelijk aan het tuinhek van Boswijk. De extra maatregelen gelden tot in ieder geval 25 september.

16.05 RIVM moet richtlijn mondkapjes ophelderen

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft het RIVM om opheldering gevraagd over de richtlijn voor gebruik van mondkapjes in de ouderenzorg. Dat zegt minister voor Medische Zorg Tamara van Ark vrijdag. Ze hoopt zo snel mogelijk uitleg te krijgen. Aanleiding hiervoor is de berichtgeving van Nieuwsuur, waaruit bleek dat schaarste een rol speelde in het bepalen van de richtlijn. Die richtlijn was dat medewerkers geen masker hoefden te dragen als ze slechts kort contact hadden met een (verdachte) coronapatiënt.

15.46 School in Den Bosch zegt excursie af vanwege corona-risico

De Sancta Maria Mavo in Den Bosch zegt een excursie naar Den Haag af. De school vindt het een te groot risico voor leerlingen en docenten. "De besmettingen in en rondom Den Haag lopen steeds meer op. De kans is ook groot dat er vandaag zelfs regionale maatregelen worden getroffen", schrijft de school in een brief aan alle ouders.

15.35 Zelf-isolatie prins Constantijn geen gevolgen voor aanwezigen troonrede

Een woordvoerder van de Eerste Kamer laat weten dat de zelf-isolatie van prins Constantijn geen gevolgen heeft voor de mensen die dinsdag tijdens de troonrede in de Grote Kerk aanwezig waren. Daar was alles namelijk op anderhalve meter ingericht. Het OMT had daarnaast alle coronamaatregelen in de kerk goedgekeurd.

Prins Constantijn vergroot

15.20 Provincie laat zich adviseren om sterker uit de crisis te komen

Het provinciebestuur heeft een denktank ingericht om te adviseren hoe Brabant sterker uit de coronacrisis kan komen. De denktank bestaat uit adviseurs die zich ieder in een bepaald onderwerp zullen verdiepen. 'Ambassadeurs' die binding met Brabant hebben, is gevraagd met de provincie mee te denken en scenario's voor herstel te bedenken.

15.06 Telefoonnummer voor testafspraak corona werkt weer

Het is weer mogelijk om telefonisch een afspraak te maken voor een coronatest. Het telefoonnummer daarvoor, 0800-1202, kampte vrijdagmiddag met een korte storing. Het is niet bekend wat er precies mis was.

14.50 Nieuwe besmettingen

In de afgelopen 24 uur zijn er 1974 mensen positief getest op het coronavirus. Donderdag waren dat er 1753. Er zijn twee mensen minder in het ziekenhuis opgenomen dan donderdag: 12. Het aantal sterfgevallen steeg van zes naar zeven. Dit blijkt uit het coronavirus.

In Brabant werden de afgelopen 24 uur 196 mensen positief getest op corona, tegenover 168 gisteren. Er werden twee mensen in het ziekenhuis opgenomen. Dat waren er donderdag geen. En er overleed in onze provincie in de afgelopen 24 uur niemand door corona.

14.22 Gesprek Halsema met studenten

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft gesproken met tientallen vertegenwoordigers van studentenverenigingen over het oplopende aantal coronabesmettingen onder twintigers. 'Goed gesprek', zegt ze in een post op Instagram.

14.18 RIVM: nooit ontkend dat schaarste een rol speelde bij richtlijn

Schaarste speelde wel degelijk een rol bij de oude mondkapjesrichtlijn 'en dat hebben we ook nooit ontkend'. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in reactie op berichtgeving van Nieuwsuur.

14.17 Songfestival mogelijk zonder publiek

De organisatie van het Eurovisie Songfestival houdt rekening met shows zonder publiek. Dat is een van de scenario's die worden uitgewerkt voor het internationale muziekfestijn dat in mei plaatsvindt in Rotterdam. De organisatie lichtte de scenario's vrijdag toe.

14.33 Café Sint Anthonis dicht nadat medewerker positief test

Een medewerker van grand café Friends in Sint Anthonis is positief getest op corona. Het café heeft daarom vrijdag besloten de deuren tijdelijk te sluiten. Dit om verdere verspreiding te voorkomen. "Hiermee nemen wij onze verantwoordelijk voor onze medewerkers, gasten en leveranciers", stelt het management van het café. Met de getroffen medewerker gaat het goed. Mensen die een reservering hebben, worden door het café op de hoogte gesteld van de sluiting.

14.03 Alsnog boete voor minister Grapperhaus

Minister Ferd Grapperhaus krijgt alsnog een boete voor het overtreden van de coronaregels op zijn bruiloft. Het Openbaar Ministerie heeft hem daar donderdag van op de hoogte gebracht. Dit laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid weten.

"De minister heeft het OM laten weten dit besluit te respecteren", zegt de woordvoerder over de boete van 390 euro. "Hij zal de boete zo snel mogelijk betalen."

13.24 Nieuwe coronamaatregelen gaan zondag in

De strengere coronamaatregelen voor zes regio's waar het virus de laatste tijd oplaait, gaan zondag om 18.00 uur in. Op de maximale groepsgrootte die zal worden afgekondigd, worden enkele uitzonderingen gemaakt. Daarbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld begrafenissen. Dat melden ingewijden na berichtgeving van de NOS.

Eerder werd al duidelijk dat horecagelegenheden in de betreffende regio's voorlopig om 01.00 uur dicht moeten. Vanaf middernacht mogen geen nieuwe \ gasten meer worden binnengelaten. Groepen mogen maximaal nog uit vijftig personen bestaan.

13.13 Kamer verbolgen over mondkapjesrichtlijn ouderenzorg

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn boos dat schaarste toch een rol lijkt te hebben gespeeld in de richtlijn voor mondkapjes in de ouderenzorg. Nieuwsuur meldt vrijdag dat de richtlijn dat medewerkers geen masker hoefden te dragen als ze slechts kort contact hadden met een (verdachte) coronapatiënt, onlangs stilzwijgend is gewijzigd.

Mondmaskers zijn nu wel 'noodzakelijk', ongeacht hoelang het contact duurt. De wijziging is niet gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke informatie, zei het RIVM tegen Nieuwsuur. Seniorenorganisatie KBO-PCOB is geschokt over het nieuws dat de oorspronkelijke mondkapjesrichtlijn van het RIVM voor de ouderenzorg gebaseerd is op schaarste en niet op medisch advies en veiligheid.

12.41 Leidse studentenvereniging sluit gebouw

Het bestuur van de Leidse studentenvereniging L.V.V.S. Augustinus heeft het verenigingsgebouw per direct voor twee weken gesloten. Dit besluit is genomen nadat de politie donderdagavond een bijeenkomst van eerstejaarsstudenten in het Leidse Van der Werfpark moest beëindigen. De studenten zouden met veel bier en wijn samen feest hebben gevierd. Ze zongen en hielden zich niet aan de afstandsregels. Omwonenden belden de politie, die het park ontruimde.

12.40 Advies mondmaskers

Het RIVM heeft een belangrijk advies over mondmaskers in de ouderenzorg stilzwijgend ingetrokken. Dat blijkt na vragen van Nieuwsuur. De bewering van het ministerie van Volksgezondheid dat de richtlijnen alleen maar gebaseerd waren op medisch advies en veiligheid klopt niet. Schaarste speelde wel degelijk een rol, aldus het programma.

12.18 Zelfisolatie prins Constantijn

Prins Constantijn zit in zelfisolatie omdat hij een week geleden 'nauw contact' heeft gehad met iemand die besmet is met het coronavirus. Dat laat de prins vrijdag weten op Twitter. Hij lijkt zelf geen klachten te hebben en is niet getest.

11.08 Coronacrisis raakt Hermes

Door de coronacrisis vervoert busbedrijf Hermes vijftig procent minder passagiers dan een jaar geleden. Volgens directeur Juul van Hout gaat dat onvermijdelijk gevolgen hebben voor de nieuwe dienstregeling - die half december ingaat - en het aantal chauffeurs. In het ED laat Van Hout weten dat het bedrijf daarover in overleg blijft met de vakbonden, maar dat 'realistisch gezien' gedwongen ontslagen niet uitgesloten zijn.

11.02 Waalwijk stelt half miljoen beschikbaar

De Waalwijkse gemeenteraad heeft donderdagavond een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor verenigingen en instanties die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Organisaties actief in sport, welzijn en cultuur komen in aanmerking voor een eenmalige subsidie als ze kunnen aantonen dat het voortbestaan van hun organisatie of hun activiteiten op het spel staat.

10.35 Intocht Sinterklaas Grave afgelast

In verband met de coronacrisis heeft Sinterklaas laten weten dat er dit jaar geen intocht in Grave komt. “Natuurlijk zijn er weer cadeautjes voor alle Graafse kinderen," zo laat de goedheiligman vanuit Spanje weten, “maar het is niet verstandig om allemaal publiek op de been te brengen. Ik wil niet dat er kindjes, papa’s of mama’s ziek worden”, zegt de grote kindervriend. Hij voegt eraan toe dat hij volgend jaar, als dat weer kan, zeker Grave zal bezoeken.

10.27 Sparta mist Duarte

Sparta Rotterdam moet het zaterdag in de voetbalwedstrijd tegen Vitesse doen zonder Deroy Duarte. De 21-jarige middenvelder is positief getest op het coronavirus. Duarte vertoont weliswaar geen symptomen en heeft ook geen klachten, maar bij de wekelijkse test die spelers en stafleden ondergingen kreeg hij wel een positieve uitslag.

10.18 Voorrang bij testen

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanaf maandagochtend melden om zich met voorrang te laten testen op besmetting met het coronavirus laat het Ministerie van Volksgezondheid weten. Maandagochtend wordt een speciaal telefoonnummer bekendgemaakt dat zorgmedewerkers en onderwijzers kunnen bellen voor een afspraak. De mensen die voorrang krijgen worden zoveel mogelijk 's ochtends getest, zodat ze 's avonds al de testuitslag kunnen krijgen.

09.53 Politievakbond boos

De politievakbond is niet blij met het voornemen van de overheid om de horeca in het westen van het land eerder te sluiten. "We voorzien grote problemen", zegt Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP. "We hebben niet voldoende capaciteit om deze regels te handhaven. Zelfs als we ze wel kunnen handhaven, verplaatst het probleem zich alleen maar naar buiten." Daar zou het volgens Van de Kamp dan helemaal onoverzichtelijk worden.

08.32 Werk veranderd

Het werk van zes op de tien werknemers is door de coronacrisis veranderd. De werk-privébalans lijkt echter niet verslechterd en het aantal gerapporteerde burn-outklachten ligt op hetzelfde niveau als voor de crisis, meldt TNO na onderzoek onder ruim 10.000 werknemers. Het onderzoek vond plaats tussen eind juni en eind juli, drie maanden na het begin van de coronacrisis.

07.52 Kaartje

Op onderstaand kaartje zie je het huidige aantal coronabesmettingen in Brabant.

06.39 Ouderensportclubs blijven thuis

Nu de competitie na de zomer weer is begonnen, kiest een deel van de leden van ouderensportclubs ervoor om thuis te blijven. Ondanks maatregelen die verenigingen hebben genomen in verband met het coronavirus, voelt het voor hen niet veilig genoeg om weer te gaan sporten. Volgens sportkoepel NOC*NSF gaat het naar schatting om zo'n twintig procent van de ouderen, meldt de NOS.

03.30 Nieuwe maatregelen

Het kabinet maakt vrijdagavond tijdens een persconferentie nieuwe maatregelen bekend om het stijgend aantal besmettingen met het coronavirus in de Randstad te stoppen. Een aantal maatregelen is al uitgelekt. Zo mag in de horeca vanaf middernacht niemand meer naar binnen en een uur later moeten de gelegenheden hun deuren sluiten. Daarnaast mag een groep voortaan nog uit maximaal vijftig mensen bestaan.

00.44 Dertig miljoen coronabesmettingen

Het aantal mensen bij wie het coronavirus is vastgesteld, is donderdag wereldwijd de dertig miljoen gepasseerd. Dat cijfer is gebaseerd op de database van de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins. In de Verenigde Staten zijn de meeste besmettingen vastgesteld. Het aantal staat daar op meer dan 6,6 miljoen. Ook in India loopt het aantal hard op. Hier zijn inmiddels zeker 5,1 miljoen mensen positief getest.

00.01 Werkloosheid

Bijna 340.000 mensen in Nederland werden van het eerste op het tweede kwartaal werkloos of verlieten de arbeidsmarkt. Dat is een record, meldt het CBS. De afname was het grootst in bedrijfseconomische en administratieve beroepen, dienstverlenende beroepen (waaronder de horeca) en in de transport en logistiek. Tegelijkertijd vonden 208.000 mensen een baan die drie maanden eerder nog geen werk hadden.

23.21 Voorrang voor kinderopvang

De Tweede Kamer wil dat de kinderopvang net als de zorg en het onderwijs voorrang krijgt bij het testen op het coronavirus. Een motie van die strekking van D66 kreeg donderdag een meerderheid. Brancheorganisatie Kinderopvang wil ook graag voorrang bij testen, maar staatssecretaris Bas van 't Wout (Sociale Zaken) liet de organisatie maandag nog weten dat de sector geen prioriteit krijgt vanwege beperkte testcapaciteit.