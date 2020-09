Regionale maatregelen tegen nieuwe coronagolf: bekijk hier vanaf 19.00 uur de persconferentie

Mark Rutte bij een van de eerdere persconferentie over de coronacrisis. vergroot

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maken vrijdagavond tijdens een persconferentie bekend welke regionale maatregelen genomen worden om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De persconferentie kun je vanaf zeven uur 's avonds hier bekijken via een livestream en is dan ook op Omroep Brabant tv te zien.

Het aantal besmettingen stijgt de laatste tijd sterk, met name in de Randstad. Het kabinet maakt zich daar zorgen over.

Donderdagavond lekten enkele maatregelen voor de horeca al uit. Zo mag er daar de komende tijd vanaf middernacht niemand meer naar binnen en moeten gelegenheden om een uur 's nachts sluiten. Daarnaast mag een groep nog maar uit maximaal vijftig mensen bestaan. Deze maatregelen blijven waarschijnlijk beperkt tot de Randstad.

'Symboolpolitiek'

Directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland noemde deze maatregelen al 'symboolpolitiek' van het kabinet om daadkrachtig over te komen. Volgens hem zullen ze juist leiden tot verstoring van de openbare orde. Hij verwacht juist problemen als op één tijdstip alle cafés, restaurants en bars leeglopen en het uitgaanspubliek zich gaat verspreiden zonder toezicht.

Ook de politievakbond is niet blij als de overheid ervoor kiest om de horeca in het westen van het land eerder te sluiten. "We voorzien grote problemen", laat woordvoerder Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP weten.

"We hebben niet voldoende capaciteit om deze regels te handhaven. Zelfs als we ze wel kunnen handhaven, verplaatst het probleem zich alleen maar naar buiten." Daar zou het volgens Van de Kamp dan helemaal onoverzichtelijk worden. "Er is gedronken en in combinatie met onbegrip kan dat al snel uit de hand lopen. Het is gewoon niet te doen."