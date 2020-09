1000 vrachtwagens met zand, rubber en kunststof afgevoerd: zo ziet TUF Recycling er nu uit

Foto: Agnes van der Straaten vergroot

Er begint een eind te komen aan het drama van de kunstgrasmatten van TUF Recycling in Dongen. Het opruimen van de metershoge bergen met grasmatten aan de Vierbundersweg in Dongen is op de helft. Eind maart moet het hele terrein leeg en schoon zijn, want dan gaat buurman Ecco Leather er uitbreiden. Die maakt onder meer schoenen.

Maandenlang was het terrein onbegaanbaar door opslag van teveel kunstgrasmatten en daarboven op een grote brand die een deel van de loods verwoestte.

Er lagen zoveel onverwerkte rollen met oud kunstgras op het terrein van TUF dat je er alleen via een piepklein gangetje doorheen kon rijden. Maar daar is verandering in gekomen. Er zijn inmiddels zeker 1000 vrachtwagens met grondstoffen het terrein af gereden. Samen zo'n dertigduizend ton zand, rubber en gemalen kunststof.

Zo zag het terrein eruit voordat er opgeruimd werd. Grote bergen met grasmatten en een afgebrande loods vol met gesmolten grasmatten:

Deze hal lag aan de binnen en buitenkant vol met oude kunstgrasmatten van voetbalvelden, hockeyvelden en tennisvelden. Nu is hij leeg en wordt de hal gebruikt voor recycling van de oude matten:

Als een soort hooibalen worden de gemalen matten doorverkocht aan de kunststofindustrie. Ook het zand en de rubber-korrels die uit de matten zijn geklopt, kunnen weer hergebruikt worden:

Dag in dag uit, ook in de bouwvak, verwerkt het Helvoirtse bedrijf Gubbels de oude kunststof grasmatten. Bekijk hier de video:

Eind maart moet het gebied helemaal schoon en leeg zijn. Ook de gebouwen zijn dan allemaal afgebroken. De hele operatie wordt betaald door de eigenaar van de grond Dongen Pallets.