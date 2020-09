Zusters zijn dolblij na stormloop op hun kloosterwijn: 'Toch iets van de Heilige Geest'

De zusters zijn dolblij met het succes van de actie. vergroot

De nonnen in Oosterhout zaten met hun handen in het haar. Wat moesten ze met de 20.000 flessen wijn die er over waren door de coronacrisis. Na een filmpje met zuster Maria Magdalena ging het los. “Dit hadden we nooit kunnen bedenken. Het kwam op een zondag naar buiten en dezelfde dag kregen we een telefoontje dat er 100 dozen waren verkocht."

De zusters kwamen in de problemen toen een grote bestelling van KLM door de coronacrisis niet doorgaan. Ze waren bang dat ze met 20.000 flessen wijn zouden blijven zitten.

"Uiteindelijk gingen er bijna 1000 flessen per uur van de hand.”

Zuster Maria Magdalena: “De nieuwe oogst van vorig jaar moest in de verkoop en de nieuwe oogst van dit jaar kwam er alweer aan. We hadden geen idee hoe we die flessen kwijt konden raken en toen kwamen we uit bij de mensen achter de website Breda Maakt Mij Blij. We wisten niet wat we konden verwachten, maar het is onvoorstelbaar wat er is gebeurd.”

De kloosterzusters zijn vooral erg dankbaar:

Het filmpje met zuster Maria Magdalena werd op een zondag gepubliceerd en het ging meteen als een dolle. "Dezelfde dag werden we al gebeld dat er 100 dozen verkocht waren. Uiteindelijk gingen er bijna 1000 flessen per uur van de hand”, vertelt de zuster. De 20.000 flessen wijn waren in vijf dagen allemaal verkocht.

"Het is mooi om te zien dat mensen zorg dragen voor het behoud van het klooster en voor ons leven."

“We zijn alle mensen die wijn hebben gekocht heel dankbaar. Daarin zien we toch iets terug van de Heilige Geest. Het is mooi om te zien dat mensen zorg dragen voor het behoud van het klooster en voor ons leven. Dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst.”

Vrijdagmiddag konden de kopers de bestelde flessen wijn ophalen. Er worden 600 tot 700 mensen verwacht. Daarom gebeurt dit op een evenemententerrein in Breda en wordt er gewerkt met tijdvakken en verschillende routes.

Het filmpje waarmee het allemaal begon:

