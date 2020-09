Levenslang geëist voor viervoudige moord in Enschede, Brabantse verdachten horen maandag eis

Onderzoek bij het bedrijfspand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede (foto: ANP). vergroot

Tegen de drie hoofdverdachten in de zaak van de viervoudige moord in Enschede is vrijdagochtend een levenslange celstraf geëist. Het gaat om een vader en twee zonen van Servische komaf. Drie andere verdachten uit Brabant, die mogelijk de moordwapens geleverd hebben, horen maandag welke straf er boven hun hoofd hangt.

In november 2018 werden vier doodgeschoten mannen gevonden in een bedrijfspand in Enschede. Dezelfde maand werden de drie hoofdverdachten aangehouden.

In januari 2019 werden drie Brabantse verdachten opgepakt. Een vader en zoon uit St. Willebrord die mogelijk de wapens hebben geleverd die bij de moorden zijn gebruikt, en een Bredase vrouw die deze wapenhandelaren in contact zou hebben gebracht met de hoofdverdachten.

De vier slachtoffers werden van dichtbij doodgeschoten. Een van hen was de eigenaar van de growshop, een winkel voor benodigdheden voor wietteelt. Justitie meent dat de verdachten een financieel motief hadden. Het slachtoffer dat als eerste zou zijn doodgeschoten, is namelijk beroofd van enkele duizenden euro's die hij op zak had. Daarna zouden de andere drie slachtoffers zijn gedood, omdat zij getuige waren van de moord, zo vermoedt het OM.

De officier van justitie zegt dat de slachtoffers alle vier minimaal twee keer in het hoofd zijn geschoten: "Ze zijn afgemaakt als beesten."

