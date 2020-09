Ook in Brabant reden tot zorg: aantal coronabesmettingen stijgt hard

Coronatest (foto: archief). vergroot

Het aantal coronabesmettingen in Brabant stijgt flink en dat is reden tot zorg. Twee van de drie veiligheidsregio's zitten ruim boven de signaalwaarde qua besmettingen. Ondanks de forse stijging is het risiconiveau in Brabant nog niet verhoogd. Er worden hier nog geen extra maatregelen genomen.

Janneke Bosch Geschreven door

In het westen van het land is het risiconiveau omhoog gegaan naar niveau 2: zorgelijk. In Brabant is het nog niet zover, hoewel hier de signaalwaarde op het coronadashboard in twee regio's overschreden wordt.

Er zijn drie zogenaamde risiconiveaus waarop maatregelen kunnen worden genomen. Het grootste deel van het land zit op niveau 1: waakzaam. Daar zijn de ‘gewone’ coronamaatregelen van kracht. In het westen van het land is niveau 2 van kracht: zorgelijk. De gemeenten en veiligheidsregio’s kondigden daarom extra maatregelen aan om de verspreiding van het virus in te dammen en te zorgen dat het volgende niveau niet bereikt wordt. Dat is namelijk niveau 3: ernstig.

Om te bepalen op welk risiconiveau we zitten, wordt onder meer gekeken naar het aantal positief geteste mensen per honderdduizend inwoners per dag. Vanaf zeven positief geteste mensen per honderdduizend inwoners per dag, gaan er alarmbellen rinkelen, heeft de Rijksoverheid bepaald. Dat getal zeven wordt de signaalwaarde genoemd.

In Brabant zijn er nog geen regio's opgeschaald naar niveau 2, maar we lijken er niet zover meer van af te zitten. Zo staan de Brabantse veiligheidsregio’s ervoor:

Brabant-Zuidoost: boven de signaalwaarde

Gemiddeld aantal positief geteste mensen per honderdduizend inwoners: 9,2

Er zijn in deze regio een aantal brandhaarden aan te wijzen, omgerekend naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners per dag.

Bergeijk: 37

Cranendonck: 18

Oirschot: 16

Eersel: 15

Son en Breugel: 11

Helmond: 11

Waalre: 11

Eindhoven: 10

Bladel: 9

Nuenen, Gerwen, Nederwetten: 8

Veldhoven: 8

Brabant-Noord: boven de signaalwaarde

Gemiddeld aantal positief geteste mensen per honderdduizend inwoners: 8,1

Er zijn in deze regio een aantal brandhaarden aan te wijzen, omgerekend naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners per dag.

Sint-Michielsgestel: 27

Boekel: 18

Bernheze: 16

Oss: 9

Heusden: 9

Grave: 8

Cuijk: 8

Midden- en West-Brabant: onder de signaalwaarde

Gemiddeld aantal positief geteste mensen per honderdduizend inwoners: 6,3

Er zijn in deze regio een aantal brandhaarden aan te wijzen, omgerekend naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners per dag.

Etten-Leur: 25

Goirle: 12

Alphen-Chaam: 9

Er zijn ook andere signaalwaarden waar op wordt gelet, anders dan het aantal nieuwe besmettingen per honderdduizend inwoners. Zo wordt er ook gekeken naar het aantal ziekenhuisopnames per dag en het aantal patiënten dat naar de intensive care wordt gebracht. Die cijfers zitten overal nog onder de signaalwaarde.

Coronadashboard Rijksoverheid. vergroot

Dit bericht is gebaseerd op de meest recente cijfers van het RIVM. De cijfers worden dagelijks bijgewerkt en kunnen in de loop van de dag dus veranderen.