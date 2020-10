Scholfilet met beurre blanc van Brabants bier - Smakelijk recept uit 'Lekker Weekend!'

Recept Smakelijk vergroot

Elke zaterdagochtend hoor je in het radioprogramma Lekker Weekend! kort na halfelf een chefkok over een Brabants streekproduct. Zaterdag 3 oktober hoorde je Arnoud de With, koksopleider bij Curio in Breda. Hij maakte een heerlijke vis met een saus van Brabants bier: Meuleneinds WIPA-bier, ofwel White Indian Pale Ale. Dit bier wordt gemaakt bij de Hoevense bierbrouwerij ’t Meuleneind.

Dit heb je nodig voor 4 personen:

Scholfilet, 140 gram per persoon

½ flesje White Indian Pale Ale (= 1 ½ dl.)

Scheutje room

250 gram boter, koud en in blokjes

½ sjalot, gesnipperd

2 laurierblaadjes

5 peperkorrels gekneusd

3 korianderzaadjes, gekneusd

Olijfolie en grof zeezout

En zo maak je het:

Kook het bier, samen met de specerijen, in tot de helft.

Voeg een scheutje room toe en breng aan de kook.

Zeef het mengsel en zet even weg.

Besmeer de scholfilets aan de onder- en bovenkant met een klein beetje olijfolie en bestrooi met wat grof zeezout.

Gaar de scholfilet in een voorverwarmde oven van 120 graden Celsius gedurende 5 minuten (let op, garingstijd is afhankelijk van de dikte van de schol).

Breng de saus aan de kook en klop de klontjes boter van het vuur af, één voor één, met een garde of een staafmixer door de saus.

De saus direct serveren en niet meer laten koken.

Serveer met een koel glas bier of witte wijn.

En als je niet van bier houd, kun je de saus natuurlijk ook met witte wijn maken.

Smakelijk!