Ties raakte zijn oog kwijt bij festival in Eindhoven, de dader is nog spoorloos

Ties van Beek moet de rest van zijn leven zijn linkeroog missen nadat hij vorig jaar november werd mishandeld op festival Bontgenoten in Eindhoven. De dader is nog altijd niet gevonden. Komende maandag besteedt Bureau Brabant aandacht aan de zaak.

Op het Bontgenoten Winterfestival in het Philips de Jonghpark werd op 2 november vorig jaar letterlijk 'het licht uit zijn ogen geslagen', zei Ties er later over. Hij ging op Facebook zelf ook op zoek naar de dader, maar nog zonder succes. Hij beschreef toen hoe hij samen met een vriend op het festival wat stond te praten toen er achter hem een opstootje ontstond. Toen hij zich omdraaide, kreeg hij een klap tegen zijn hoofd.

Ties raakte ernstig gewond. In het ziekenhuis bleek zijn jukbeen, neus en oogkas gebroken. Zijn linkeroog raakte ernstig beschadigd. Er is geprobeerd het oog te redden, maar dat is dus niet gelukt.

De politie zegt dat nog altijd niet duidelijk is wat nu precies de aanleiding was van de klap die Ties kreeg. Mogelijk was er onenigheid tussen hem en een jonge vrouw, waarna mensen uit haar vriendgroep ‘verhaal gingen halen’ bij Ties. De politie is op zoek naar die vrouw. Ook de dader wordt nog gezocht.

