Zionsburg Vught wordt 19 jaar na fatale brand vakantieverblijf voor ernstig zieke kinderen

Zoals het hoort bij dit soort historische plekken kwam er een gouden schaar aan te pas om een gouden lint door te knippen. Landgoed Zionsburg in Vught heeft sinds zaterdag een monumentaal hek met veel gouden elementen en met de initialen van de oorspronkelijke bewoners.

"Als alles volgens plan verloopt kunnen we eind 2022 de eerste gasten hier ontvangen", vertelt de voorzitter van stichting vakantieweek Zionsburg . Het landhuis wordt op initiatief van de naaste familieleden van Ewald Marggraff een vakantieverblijf voor ernstig zieke kinderen tussen de twaalf en met achttien jaar en hun familieleden of verzorgers. "Een soort Villa Pardoes maar dan voor de kinderen die daar niet meer terecht kunnen."

Angelina-Aghina, de zus van Ewald Marggraff die in 2003 omkwam bij een grote brand in het landhuis, mocht samen haar dochter en burgemeester Van de Mortel van Vught het lint door knippen. De natuurgetrouwe kopie van de monumentale toegangspoort vormt de toegang tot het landgoed waarvan het bijbehorende park ook weer in originele staat wordt hersteld. Over twee jaar moet ook het hoofdgebouw klaar zijn.