Drie horecazaken dicht na overtreden coronamaatregelen in Drimmelen en Geertruidenberg

(Foto: Twan Spierts). vergroot

Drie horecazaken in Drimmelen en Geertruidenberg zijn vrijdagnacht in de fout gegaan bij het naleven van de coronamaatregelen. Op last van de burgemeesters moeten ze hun deuren 48 uur gesloten houden.

Bij de controle in beide gemeenten werden in totaal zestien horecazaken en sportkantines. In Drimmelen ging één zaak in de fout. Twee andere horecagelegenheden kregen een officiële waarschuwing.

De burgemeester van Geertruidenberg sloot na overtredingen twee horecazaken. Een derde horecagelegenheid kreeg een officiële waarschuwing.

De zaken werden gecontroleerd op het houden van een gezondheidscheck, het naleven van de anderhalve meter afstand en het hebben van vaste zitplaatsen.