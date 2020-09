Protest van Animal Rebellion in Den Bosch vreedzaam verlopen

Foto: Jan Peels vergroot

Het protest van Animal Rebellion zaterdagmiddag in het centrum van Den Bosch is vreedzaam verlopen. De actievoerders voeren enkele dagen actie in de omgeving van onze provinciehoofdstad.

Vrijdag demonstreerde de groep bij het provinciehuis. Bij die demonstratie klommen twee activisten op het dak boven de ingang van het provinciehuis. Beide actievoerders werden aangehouden.

Feestelijk

De actie zaterdagmiddag had een rustig en feestelijk karakter. De demonstranten hadden de tocht omgedoopt tot Plantastival, de weg naar een plantaardige wereld. De naar schatting veertig deelnemers aan de optocht waren uitgedost als fruit, planten en bomen. De demonstratie was aangemeld bij de gemeente Den Bosch. Die had voor de deelnemers een verzamelplek en een korte route door de stad aangewezen.

Wachten op privacy instellingen...

De actievoerders strijden naar eigen zeggen voor een systeemverandering waarin mensen alleen gebruikmaken van natuurlijke bronnen en geen levende wezens meer nodig hebben.