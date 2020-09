Man gewond bij steekpartij in centrum Den Bosch

Wachten op privacy instellingen... Na de steekpartij in Den Bosch werden veel agenten opgetrommeld (foto: Bart Meesters). Volgende Vorige vergroot 1/2 Man uit Rosmalen gewond na steekpartij in Den Bosch

Een 48-jarige man uit Rosmalen is zaterdagnacht rond een uur gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van Den Bosch. Volgens een getuige is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer en de dader zouden ruzie hebben gekregen in een horecagelegenheid aan de Torenstraat. Het slachtoffer wist nadat hij geraakt werd in zijn bovenlichaam toch nog op eigen kracht de Hinthamerstraat te bereiken. Daar sloeg hij alarm.

Mes in put

Na het bekijken van camerabeelden en het horen van een alerte voorbijganger werd op het Klokkendiep een verdachte aangehouden, een 33-jarige man uit Rosmalen. Hij zou zijn mes in een put hebben gegooid. De politie zocht in de put, maar daar lag zoveel rommel dat de gemeente moest worden ingeschakeld om die leeg te halen. Uiteindelijk is het mes gevonden.

De Hinthamerstraat werd vanwege de steekpartij een tijd lang afgesloten met lint, zodat agenten onderzoek konden doen. De verdachte is vastgezet. De aanleiding voor de ruzie en de steekpartij wordt onderzocht.

De politie deed onderzoek na de steekpartij in Den Bosch (foto: Bart Meesters)