Duo bedreigd en beroofd in Eindhoven, politie heeft 'veel vraagtekens'

Twee mensen zijn zaterdagavond beroofd op het Belgiëplein in Eindhoven. Dit gebeurde rond kwart voor negen. Een slachtoffer raakte lichtgewond.

Volgens de slachtoffers zijn zij door meerdere mensen bedreigd met een vuurwapen en een mes. Zij moesten hun autosleutel en telefoon afgeven. Toen de verdachten ervandoor gingen, waarschuwden de slachtoffers de politie. Die laat weten dat er nog veel onduidelijk is over wat er precies is voorgevallen. De auto van de twee is veiliggesteld om diefstal te voorkomen .