Gedupeerde Brabanders verenigen zich om flessende klusjesman te pakken

Deze klusjesman uit Waalwijk maakt zijn klussen niet af terwijl hij betaald is. Volgende Vorige vergroot 1/2 Bewakingsbeelden waarop de belazerende klusjesman te zien is

Toen Rolf uit Oosterhout doorkreeg dat hij belazerd was door een klusjesman, was hij woest en vastbesloten om de oplichter te pakken. "Ik blijk niet het enige slachtoffer. Samen met twintig gedupeerden gaan we hem nu aanpakken en spannen we een civiele procedure aan."

Rolf werd opgelicht voor 13.000 euro. "Achteraf denk je wat stom. Op het moment zelf ga je mee in de praatjes van die klusser. Hij past bij iedereen dezelfde tactiek toe. Hij opereert onder wel elf verschillende namen en heeft minstens zoveel telefoonnummers. Hij gebruikt ook valse bedrijfsnamen."

Bob de Bouwer

Op Facebook reageert de klusser op oproepen van mensen die iemand zoeken voor een dakkapel, schilderwerk, tuinonderhoud of bijvoorbeeld het bouwen van een trap. "Ik zocht een schilder voor mijn kozijnen" , begint Rolf zijn verhaal.

De oplichter gaf hem een scherpe offerte en Rolf hapte toe. "Het begint ermee dat hij de materiaalkosten vast betaald wil hebben. Hij is een dag komen schilderen en was alleraardigst. Hij hoorde dat we een veranda wilden en die kon hij ook wel bouwen. Dat waren mijn 13.000 euro en meteen ook de laatste keer dat ik hem gezien heb."

Excuusjes

Dan begint het traineren van de afspraken. "De verf is nog niet geleverd, zijn schoonmoeder moet naar het ziekenhuis, hij ligt in scheiding, de auto is kapot. Je kunt het zo gek niet verzinnen of hij heeft een excuus om niet te komen", zucht Rolf.

Na het uitstellen komt het dreigen. "Hij wordt agressief in zijn taalgebruik. Je wordt uitgescholden en hij begint wonderlijk genoeg in dialect te praten." Rolf wil liever niet met zijn achternaam in de media. "Ik vermoed dat hij vuurwapengevaarlijk is. Ik heb extra camera's laten plaatsen voor hem."

Samen sterk

Zoals Rolf zijn er nog twintig andere slachtoffers in Brabant. "Ik denk dat er nog wel meer zijn, maar die weten waarschijnlijk niet van ons bestaan af." Doordat ze met zoveel gedupeerden zijn, kijkt de politie nu of er naast een civiele zaak ook een strafrechtelijke zaak in zit.

Volgens een politiewoordvoerder zijn oplichtingspraktijken vaak in eerste instantie een civiele aangelegenheid omdat ze lastig aan te tonen zijn. "Maar nu er twintig slachtoffers zijn met een soortgelijk verhaal, kan er mogelijk wel een zaak van gemaakt worden", laat een politiewoordvoerder weten.

Ik heb 'm

Na maanden frustratie en bevlogen speurwerk is Rolf beland bij het moment waarop hij hopelijk zijn vruchten kan plukken van al zijn werk. "Dindagavond besteedt het tv-programma Opgelicht aandacht aan mijn zaak en deze week gaat de dagvaarding aan de klusser de deur uit. Ik weet dat ik mijn geld kwijt ben, maar ik wil dat hij niet meer slachtoffers maakt."