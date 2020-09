13 activisten Animal Rebellion opgepakt bij actie in gebouw van ZLTO

Actie bij het pand van ZLTO (foto: Bart Meesters / SQ Vision). vergroot

Activisten van Animal Rebellion voerden maandag actie bij en in het pand van boerenorganisatie ZLTO in Den Bosch. Ze eisten een gesprek met de voorzitter van de organisatie. Rond halfeen greep de politie in. Dertien demonstranten, die zich binnen hadden vastgeketend en weigerden te vertrekken, werden opgepakt voor huisvredebreuk.

Buiten het pand aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch waren volgens een politiewoordvoerder zo'n twintig à dertig demonstranten aanwezig. De actievoerders binnen weigerden het gebouw te verlaten tot ZLTO zou erkennen dat de veehouderij één van de grootste bijdragers is aan de klimaatcrisis.

Animal Rebellion heeft het maandag in een verklaring over 'erg aanwezig politiegeweld'. Ze gaan hierover een klacht indienen.

Eerdere acties

Animal Rebellion voerde de afgelopen dagen al actie in onze provincie om aandacht te vragen voor de klimaat- en gezondheidsproblemen in en buiten Brabant. Die worden volgens de activisten grotendeels veroorzaakt door de intensieve veehouderij. Zo waren de actievoerders vrijdag al actief bij het provinciehuis in Den Bosch.

Toen klommen demonstranten op het provinciehuis en ketenden meerdere mensen zich vast.

