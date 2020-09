'Lijk' in bebloed laken blijkt slechts pop van een spooktocht

Foto: Instagram ovd_rob_politie_eindhoven vergroot

Een wandelaar in het centrum van Eindhoven dacht maandagochtend dat er een lijk in de bosjes lag, gewikkeld in bloederige lakens. De politie rukte na de melding met groot alarm uit.

De politie ging uit van een mogelijk misdrijf en een plaats delict om af te schermen. Maar agenten ontdekten al snel achter dat het om een pop ging die er waarschijnlijk is neergelegd voor een spooktocht.

"Wij snappen dat de wandelaar die de melding deed, behoorlijk geschrokken was. De pop lag wat verscholen in bosjes en niet goed te zien." De politie heeft de pop weggehaald om verdere verontruste telefoontjes naar de alarmcentrale te voorkomen.

Het is niet de eerste keer dat een wandelaar zich rot schrikt door een macabere vondst. Eind vorige maand vond een vrouw in de bossen bij Middelbeers een lege grafkist. Deze bleek achteraf deel uit te maken van een spooktocht van een lokale scoutinggroep.