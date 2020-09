'We moeten nu heel alert zijn', Bart Berden over de forse toename van het aantal coronabesmettingen

Bart Berden van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis vergroot

De Brabantse ziekenhuizen bereiden zich achter de schermen maximaal voor op een nieuwe piek van coronapatiënten. "Maar of je klaar bent voor een tweede golf, weet je eigenlijk pas achteraf", zegt Bart Berden van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) maandag.

In de tien Brabantse ziekenhuizen -en het ziekenhuis in Weert- worden op dit moment 43 coronapatiënten verzorgd. Elf van hen bevinden zich op de intensive care.

"Al enige tijd zien we dat het aantal coronapatiënten voortkabbelt. Af en toe iets meer, ietsje minder", vertelt Bart Berden. Hij is voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in Brabant en bestuursvoorzitter van het ETZ. "Het aantal is stabiel laag, het fluctueert wat. Maar we zien dat er een forse toename is van het aantal besmettingen. Tijdens de eerste crisis werd een relatief hoger aantal besmette mensen opgenomen. Nu is dat aantal veel lager, maar we willen wel graag de komende weken afwachten. Twee weken, om te zien wat er nu precies gebeurt."

'Alertheid past ons beter dan bezorgdheid'

"Ik vind dat we nu heel alert moeten zijn", benadrukt Berden. "Alertheid past ons beter dan nu direct bezorgdheid uit te spreken. Alertheid omdat we niet precies de verhouding kennen tussen het aantal besmettingen - dat we wél zien oplopen - en hoeveel van die patiënten in het ziekenhuis worden opgenomen."

Hij vindt het lastig om te spreken van een tweede golf. "Dit kun je naderhand eigenlijk pas zeggen. Het zou een tweede golf kunnen zijn, daarom moeten we de komende twee weken goed in de gaten houden.'

Plannen activeren

Volgens Berden zijn de Brabantse ziekenhuizen achter de schermen al allerlei plannen -deels- aan het opstarten. "We bereiden ons maximaal voor, in het geval dat er veel meer patiënten onze richting op komen. Maar of je klaar bent voor een tweede golf, weet je eigenlijk pas achteraf. "

Tijdens de eerste coronagolf kwamen veel verhalen naar buiten over vermoeid zorgpersoneel. Toch denkt de voorzitter van het ROAZ dat het ziekenhuispersoneel gereed is voor een nieuwe piek. "We hebben een hoop tijd gehad tussen de eerste en tweede ronde en er zijn een hoop aanpassingen gedaan. We proberen meer mensen op te leiden om het werk te doen. Daarmee denken we beter voorbereid te zijn dan tijdens de eerste ronde. Dit geldt ook voor de mensen die in de eerste ronde zo aan het vuur hebben gezeten. Zij hebben vakantie gehad en zijn wat tot rust gekomen waardoor ze er beter bij zitten dan vijf weken geleden."