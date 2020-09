Eigenaar afgebrande champignonkwekerij: 'Een gebouw is maar een gebouw, gelukkig is niemand gewond'

Eigenaar Jozef van den Elsen. vergroot

"Er is brand bij jullie kwekerij." Dat kreeg Jozef van den Elsen via de telefoon te horen. Hij is de eigenaar van Nesco Champignons, de champignonkwekerij in Sint-Oedenrode die zondagmiddag in vlammen opging. Het was voor hem even schrikken, maar een dag later kijkt hij er vrij nuchter op terug. "Ik kon alleen maar denken: als die meiden die binnen werken maar buiten zijn", vertelt Van den Elsen.

Ista van Galen Geschreven door

Jozef zelf was op het moment van de brand niet in de kwekerij aanwezig. Vier medewerkers wel, die waren champignons aan het plukken. "Ze hoorden dat de radio het niet meer deed. Daarom gingen ze meteen kijken wat er aan de hand was. Op de gang roken ze een brandlucht dus alle meiden zijn meteen naar buiten gelopen. Toen hoorden ze plotseling een harde knal en zagen ze vlammen uit het gebouw komen", vertelt Jozef. De medewerkers waren erg geschrokken, maar bleven ongedeerd.

De brand brak rond twaalf uur uit. Buurtbewoners vertellen maandag dat de brand zich binnen een paar seconden verspreidde van de achterkant naar de rest van het gebouw.

Eigenaar Van den Elsen: "Ik zag in de verte rook en ik vond het al lijken alsof het uit onze buurt kwam. Meteen toen ik dat hardop zei, werd ik gebeld door de buurjongen. Hij vertelde dat mijn gebouw in brand stond. Ja, dat is wel schrikken."

De afgebrande kwekerij. vergroot

De brandweer had het vuur rond half drie onder controle. Het dak is op meerdere plekken ingestort, de hal is verwoest en de buitenmuren staan op omvallen. Vanaf de straat is vooral het ingestorte dak goed te zien. De brandlucht is een dag later sterk aanwezig. Bijna iedereen die voorbij de kwekerij komt, stopt even om te kijken.

Jozef werpt kort een blik op de puin die achter hem ligt. "Kijk, een gebouw is maar een gebouw. Ik maakte me vooral zorgen om die meiden die binnen aan het plukken waren. Dat is veel belangrijker. Toen ik hoorde dat alles goed met ze ging, was ik alweer gerust", vertelt Jozef opgelucht.

De afgebrande kwekerij. vergroot

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. "We hebben niet eens een vermoeden", zegt Jozef. Maar hij zou het wel erg graag willen weten. "We hebben nog meer kwekerijen. Dus stel het kwam door iets van de installatie, de zonnepanelen of meterkast of iets dergelijks, dan wil je dat wel weten. Dan kunnen we op de andere locaties daar ook nog eens kritisch naar kijken."

Maar het zou goed zo kunnen zijn dat de oorzaak niet meer te achterhalen is. "De verzekering gaf aan dat het total loss is. Aan de binnenkant is alles weg. Dus misschien komen we er wel niet meer achter", aldus Jozef.