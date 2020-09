Teun Toebes (21) krijgt Clownsneus als prijs vanwege zijn inzet voor mensen met dementie

Teun Toebes uit Best heeft maandagmiddag de eerste Arno’s Gouden Clownsneusprijs gekregen voor zijn inzet voor mensen met dementie. Hij ontving 750 euro voor zijn stichting sTeun en Toeverlaat waarbij hij geluksmomenten creëert voor mensen met dementie.

De prijs werd uitgereikt in Oss, tijdens een themadag rondom dementie in theater De Lievekamp. De presentatie was in handen van schrijver, taalkundige en cabaretier Wim Daniëls. De prijs is vernoemd naar de Eindhovense clown Arno Huibers. Uiteraard kreeg Teun ook een symbolische gouden neus uitgereikt.