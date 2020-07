Op je 21e al in een verpleeghuis wonen?! Voor Teun Toebes is het 'een droom die uitkomt'

Teun Toebes met een bewoonster nadat hij Brabander van het Jaar werd (archieffoto). vergroot

Hij werd vorig jaar geprezen door premier Mark Rutte, werd Brabander van het Jaar en won prijs na prijs voor zijn bijzondere initiatief ‘sTeun en toeverlaat’, waarbij hij geluksmomentjes creëert voor mensen met dementie. Maar Teun Toebes (21) uit Best is nog lang niet klaar met het verzamelen van karmapunten: in augustus gaat hij zelfs samenwonen met dementerenden.

"Ik ga met pijn in mijn hart Brabant verlaten", vertelt hij in radioprogramma Afslag Zuid, "maar met een goede reden: ik ga in een verpleeghuis wonen met mensen met dementie", legt hij uit.

Zijn bijzondere nieuwe woonplek komt natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen. Teun is bijna afgestudeerd als verpleegkundige, doet vrijwilligerswerk in het verzorgingstehuis en heeft dus zijn eigen stichting waarbij hij bijvoorbeeld langsgaat bij dementerenden met de Pauzemobiel.

Niet liever tussen leeftijdsgenootjes?

Maar wil een 21-jarige niet veel liever in een studentenhuis wonen? Of in een leuke studio in de stad? "Nee, het is toch juist mooi als dit je passie is? Dit is echt een droom van mij die uitkomt."

Door in te trekken in het verzorgingstehuis hoopt hij meer te kunnen bereiken dan wanneer hij er alleen zou komen om te werken. "Het lijkt me ontzettend mooi en bijzonder om samen te leven met mensen met dementie vanuit een gelijkwaardige rol. Namelijk die van bewoner, van huisgenoot. Ik merk nu al dat mensen op een andere manier contact maken. Dat fascineert mij. Mensen komen open te staan en zeggen tegen me 'we komen bij jou op de koffie'. Dus ik maak op een normalere manier contact met de mensen. Niet vanuit de rol van verpleegkundige."

Teun neemt zijn nieuwe woonplek heel serieus en neemt geen halve maatregelen. "Ik hoop dat ik er vier jaar ga wonen, dus een lange tijd. Op 3 augustus is het al zover. De dozen staan al ingepakt en de verhuiswagen is al geregeld."

