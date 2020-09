Geen hardstylefeesten meer bij Club Tilburg omdat bezoekers zich niet aan de coronaregels houden

Een hardstylefeest bij horecagelegenheid De Vrienden van Tilburg op de Heuvelring is zondagavond eerder afgelopen, omdat de bezoekers te dicht op elkaar dansten. De organisatie besloot om elf uur 's avonds zelf de stekker uit het evenement te trekken.

De uitgaansgelegenheid laat dansfeesten voorlopig voorbij zich gaan, zegt de eigenaar. ''Dit doen we al bijna nooit, maar zondagavond heeft laten zien dat het toch ook zeer moeilijk is om nu een feestpubliek in huis te hebben. Die ellende willen we in de toekomst voorkomen.''