Tilburgse Raad stemt in met distributiecentrum Wijkevoort

De gemeenteraad van Tilburg heeft maandagnacht, na een lange digitale raadsvergadering, ingestemd met de komst van bedrijventerrein Wijkevoort tussen Tilburg en Gilze, langs de A58. Ondanks het grote aantal protesten tegen het nieuwe bedrijventerrein van 80 hectare was de meerderheid van de raad toch voor.

In het gebied Wijkevoort in Tilburg zitten nu nog vooral recreatiebedrijven en boerderijen. Die moeten gedeeltelijk plaats maken voor innovatieve bedrijven. Volgens wethouder De Vries moet de crème de la crème van de logistiek en maakindustrie zich vestigen op het terrein. Zij moeten zich aan allerlei duurzaamheids- en kwaliteitseisen houden die de gemeente stelt, zoals bijvoorbeeld het hebben van zonnepanelen op alle daken. Daarmee zou de hele wijk Reeshof van stroom kunnen worden voorzien.

Blokkendozen

Maar volgens de oppositie, aangevoerd door de grootste partij in de raad, de LST, worden het blokkendozen die in de groene ruimte gebouwd worden en die werkgelegenheid bieden aan vooral arbeidsmigranten. De PVDA stelt vast dat er wel een plan is voor een bedrijventerrein maar dat de geïnteresseerde bedrijven er eigenlijk nog amper zijn. De wethouder denkt dat er meer dan genoeg bedrijven zijn die zich willen vestigen, op het nieuwe bedrijventerrein, ondanks de strenge eisen.