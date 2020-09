Jac Klijs (66) stopt vroegtijdig als burgemeester van Moerdijk

Burgemeester Jac Klijs (66) legt per 1 juni 2021 zijn ambt neer. Jac Klijs is sinds september 2011 burgemeester van Moerdijk. Hoewel zijn ambtstermijn nog doorloopt tot september 2023, heeft Klijs besloten zijn functie eerder te beëindigen.

Vijftien jaar “In 2021 ben ik vijftien jaar burgemeester waarvan tien jaar in Moerdijk. Ik geniet nog dagelijks van het ambt van burgemeester. In Moerdijk is het nooit saai. Toch komt er een moment waarop je jezelf de vraag stelt: hoe lang blijf ik nog op deze stoel zitten? De zomer van 2021 lijkt mij een goed moment om mijn werkzaamheden over te dragen."

Klijs is niet van plan om achter de geraniums te gaan zitten. “Ik heb nog niets concreets voor ogen maar er komt ongetwijfeld iets op mijn pad.” Jac Klijs trad in september 2011 aan als burgemeester van Moerdijk. Daarvoor was Klijs onder meer vijf jaar burgemeester van de voormalige gemeente Strijen, negen jaar wethouder in de gemeente Heusden en vier jaar raadslid in de voormalige gemeente Drunen.