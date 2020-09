Wachten op privacy instellingen... (foto: Iwan van Dun/SQ Vision) (foto: Iwan van Dun/SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/3 Schietpartij in Den Bosch: man gewond, dader nog niet gepakt

Aan de Pizarrostraat in Den Bosch is maandagavond een man gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de politie is er rond tien over halfnegen geschoten. De dader is spoorloos.

Youssef Zerrouk Geschreven door

Volgens de politie zou er een ruzie tussen een aantal jongeren zijn geweest waarbij het slachtoffer is beschoten. Wat daarvoor de precieze aanleiding was, is nog onduidelijk. Meer details ontbreken nog.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In de omgeving van de Pizarrostaat, Columbusstraat en de Bartholomeus Diazstraat is onderzoek gedaan. De forensische opsporing heeft sporen veilig gesteld. Ook is gesproken met getuigen en keek de politie of er bruikbare camerabeelden van de omgeving te vinden zijn.

De dader is nog niet gevonden.

