Veteraan Edwin Vermetten krijgt Michiel de Ruyter Prijs voor bijzonder lied tijdens Invictus Games

Edwin Vermetten won de Michiel de Ruyter Prijs (Foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen). vergroot

Veteraan Edwin Vermetten heeft maandag de Michiel de Ruyter Prijs gekregen tijdens een aangepaste editie van de Canal Catwalk in Amsterdam. De editie bracht een eerbetoon aan de veteranen in het kader van 75 jaar vrijheid. Hij kreeg de prijs vanwege zijn bijzondere actie tijdens de Invictus Games twee jaar geleden. "Ik ben er trots op."

Rebecca Seunis Geschreven door

De tennisser en Bosnië-veteraan uit Baarle-Nassau wist zijn Britse tennispartner Paul Guest in 2018 op bijzondere wijze te kalmeren door een lied uit de Disney-film Frozen te zingen na zijn paniekaanval door een overvliegende helikopter. Het zingen had succes en de twee wonnen hun wedstrijd. Volgens de jury is de wijze waarop Vermetten zijn empathie toont hartverwarmend en dwingt de actie diep respect af.

Hij pakte zijn teamgenoot vast en zonder vooropgezet plan lukte het hem om Paul tot rust te brengen. "'Kijk in m'n ogen en let it go', zei ik tegen hem. En toen kwam dat liedje ineens in me op en begon ik te zingen", zei hij eerder tegen Omroep Brabant.

Vermetten wordt nog regelmatig herkend nadat beelden van de actie twee jaar geleden viral gingen. "Als mensen horen wat ik doe of dat ik veteraan ben dan zeggen ze: 'ben jij niet die ene...?' Het werd in Australië zelfs het nieuwsbericht van het jaar. Dat hoorde ik dan weer van Australiërs die ik had leren kennen in Sydney. Via Facebook lieten ze me dat weten", vertelt hij nuchter.

Twee keer goud

De veteraan heeft in de tussentijd zeker niet stil gezeten. "Een jaar geleden ben ik twee keer militair wereldkampioen geworden met atletiek op de Militaire Wereldspelen in Wuhan. De tweede medaille haalde ik voor de tweehonderd meter sprinten in rolstoel. Het was op de dag af achttien jaar na mijn ongeluk. En bijna precies op het tijdstip van mijn ongeluk kreeg ik een gouden medaille omgehangen en speelde het Wilhelmus. Dus ik stond daar met tranen in mijn ogen, waarop de tolk vroeg waarom ik emotioneel was. Vervolgens stonden de tolk en een aantal journalisten te huilen. De cameraman heeft dat vastgelegd en die video is viral gegaan in China. Zes miljoen mensen hebben dat in één dag gezien in China", vertelt hij.

Vermetten vond dat een mooi moment om zijn sportcarrière vaarwel te zeggen. "Achttien jaar daarvoor kreeg ik te horen dat ik dood zou gaan. En al die jaren later op de dag af, krijg ik mijn tweede gouden medaille en hoor ik het Wilhelmus klinken. Ik dacht: de cirkel is nu wel rond."

Hij speelt dus ook niet mee tijdens de uitgestelde Invictus Games van 2021. "Maar ik ben wel ambassadeur. Er zijn nu andere mensen aan de beurt. Maar de ambassadeursrol neem ik met beide handen aan."

Marco Kroon

De prestigieuze Michiel de Ruyter Prijs werd eerder onder andere gewonnen door Marco Kroon. Hij kreeg de prijs in 2014 vanwege zijn ‘uitzonderlijke verdiensten voor de (inter)nationale samenleving en vanwege zijn gehele carrière’. Kroon zou de prijs eigenlijk uitreiken aan Vermetten, maar moest vanwege gezondheidsklachten thuisblijven. "Dat was wel jammer. De prijs was er niet minder om maar ik had hem graag van Marco Kroon ontvangen."