Carnavalsfederatie positief over ideeën bedenken voor alternatief carnaval

De Brabantse Carnavals Federatie (BCF), waar 115 koepelorganisaties lid van zijn, is positief over de verklaring van de drie veiligheidsregio's. Die veiligheidsregio's riepen maandag carnavalsverenigingen op om met ideeën te komen voor een alternatief carnaval.

"Dat is heel conform aan wat we zelf al tijden hebben uitgesproken", zegt voorzitter Rob van de Laar tegen Omroep Brabant. "We zijn al weken aan het kijken met onze leden wat wel en niet kan met carnaval."

Het belangrijkste voor Van de Laar is dat carnaval komend jaar niet opnieuw het imago van massale verspreiding van het coronavirus krijgt. "Carnaval moet niet net als afgelopen jaar het smet krijgen een brandhaard te zijn", zegt hij. Hij is het daarom eens met de veiligheidsregio's dat er goede plannen moeten komen.

"Het zal meer gecontroleerd en gereguleerd moeten plaatsvinden."

Volgende week dinsdag wordt een ledenbijeenkomst belegd in het Willem II-stadion in Tilburg om ideeën uit te wisselen. "We willen vooral gaan bedenken hoe we de beleving van carnaval volgend jaar goed kunnen meegeven", stelt Van de Laar. "Want dat er geen grote massale evenementen kunnen plaatsvinden, is wel duidelijk. Het spontane karakter van carnaval zullen we moeten inperken. Het zal meer gecontroleerd en gereguleerd moeten plaatsvinden."

Want carnaval, gaat net als Kerstmis hoe dan ook gewoon door, zegt van de Laar. "Je kunt iemand niet verbieden om verkleed de straat op te gaan, of naar een café te gaan. Carnaval is geen afgebakend evenement met vergunningen. Het is een volksfeest."

"Alles is bespreekbaar."

Concrete plannen zijn er nog niet, maar er worden al wel wat ideetjes besproken, zegt de voorzitter. "Van vieringen met beperkt publiek in afgesloten ruimtes tot alles verschuiven naar de zomer, alles is bespreekbaar."

Volgens Van de laar moeten er straks algemene richtlijnen komen waar verenigingen en gemeentes zich aan kunnen houden. "Want carnaval is een feest van lokale tradities, we kunnen niet met een idee komen dat voor elke vereniging of gemeente geldt. Maar we moeten wel met íets komen, anders is het spontane karakter straks niet in de hand te houden, en dan wordt het virus alsnog veel verspreid. Dat imago moeten we echt voorkomen", besluit de voorzitter.

