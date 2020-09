Vierde zege op rij voor koploper NAC Breda

NAC Breda is in de Keuken Kampioen Divisie nog altijd zonder puntenverlies. De ploeg van trainer Maurice Steijn won ook de vierde competitiewedstrijd. Jong FC Utrecht werd met 2-0 verslagen. NAC leidt met twaalf punten, gevolgd door Almere City FC met tien.

Nick Venema opende in de negentiende minuut de score met een trefzekere uithaal. Hij was in de tiende minuut ingevallen voor de gehavende Lex Immers. In de 32e minuut moest ook ploeggenoot Robin Schouten geblesseerd naar de kant. Zijn vervanger was Jethro Mashart.