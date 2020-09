'Fikkie' (58) verdacht van autobranden en kinderporno: 5 jaar cel en tbs geëist

De 58-jarige man werd op 14 oktober 2018 in de buurt van een van de branden in Grave gezien (Foto: Marco van den Broek/SQ Vision) vergroot

Een 58-jarige man wordt verdacht van vier autobranden in zijn woonplaats Grave. Ook wordt hij beschuldigd van het bezit van kinderporno en het verspreiden daarvan. Het Openbaar Ministerie in Den Bosch eiste dinsdag vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging. Zelf ontkent hij alles.

In Grave zijn tussen 2014 en 2019 twaalf auto’s in brand gestoken. De verdachte staat terecht voor vier van die branden. Zo is na een van de branden de brandbare stof ethanol op zijn handen gevonden en was hij vaak op straat als er weer een auto in brand stond, meestal in dronken toestand. Al die branden waren op loopafstand van waar hij woont. Zijn bijnaam in het plaatselijke café zou 'Fikkie' zijn.

De officier van justitie merkt op dat sinds de verdachte in juni 2019 is opgepakt, er geen branden meer zijn geweest in Grave.

Al eerder veroordeeld

De verdachte is al eerder veroordeeld voor brandstichting. In 2015 gaf hij de politie nog tips om een pyromaan in Maastricht te vinden. Hij zei toen: “Een pyromaan blijft doorgaan tot hij wordt gepakt. Die steekt auto’s in brand uit woede. Drank is vaak in het spel. Je moet vooral opletten wie je ziet in de buurt van de brand, pyromanen willen altijd zien hoe iets brandt. Meestal wonen de daders dus dichtbij. Het geeft een grote kick als er achteraf iets over in de media staat.”

Volgens de officier van justitie geldt dit ook allemaal voor de autobranden waarvan hij nu van verdacht wordt.

Eén van de branden waarvoor een man in Grave vastzit: een auto die in lichterlaaie staat aan de Achter de Marstal (archieffoto: SK-Media). vergroot

Dronken 112 bellen

De verdachte belde vaak 's nachts in dronken toestand naar 112 en zei onder meer: “Ik wil iets in brand steken maar ik weet dat het fout is. Help alstublieft, ik ben de weg kwijt,” en “Jullie moeten gewoon komen anders steek ik alles in brand.” Vlak na deze meldingen werden weer auto’s in brand gestoken.

De vermeende pyromaan zou daarnaast in 2019 een buurvrouw bedreigd hebben. Ook heeft zij hem op heterdaad betrapt toen hij bij haar wilde inbreken. De buurvrouw zei dinsdag, zichtbaar geëmotioneerd, dat ze sinds de bedreigingen doodsbang is en niet meer durft te slapen. “De hele buurt durft vandaag niet hier in de rechtbank aanwezig te zijn, uit angst voor wraak."

Kinderporno gevonden

Op de laptop van de verdachte zijn na zijn aanhouding 280 kinderpornofoto's gevonden. Hij zegt zelf dat hij die nooit heeft gezien. Over de chatgesprekken die hij online met minderjarigen zou hebben gehad, wil hij niets zeggen.

De officier eiste ook tbs vanwege de gebrekkige ontwikkeling van de verdachte. “U heeft een ingewikkeld verleden”, constateerde de rechter. Zo is hij zijn ouders verloren toen hij 9 jaar oud was en speelde alcohol een rode draad in de opvoeding. Zo drinkt hij eens per week stevig, zo’n anderhalf kratje bier per keer.

De uitspraak volgt over twee weken.

