Jeannette had haar vader al 62 jaar niet gezien, maar ze hebben elkaar gevonden

Jeanette Stok (foto: privé) vergroot

Jeannette Stok uit Rijen is 65 en had haar vader niet meer gezien sinds ze 3 jaar oud was. Ze vonden elkaar terug nadat haar vader, die inmiddels in Australië woont, een oproep had geplaatst in een Rotterdams krantje. "Het is onwerkelijk, maar het is wel echt gebeurd", vertelt een blije Jeannette.

Al 62 jaar hebben Jeannette en haar vader Johannes Hellemons elkaar niet gezien. Hij trouwde eind 1954 in Rotterdam met haar moeder. Samen kregen ze een dochter: Jeannette. Na de scheiding mocht hij zijn dochter niet meer zien. Daarna is hij naar Australië geëmigreerd waar hij opnieuw trouwde. De vader van Jeannette zegt dat hij geprobeerd heeft om zijn dochter naar Australië te halen, maar dat zijn ex-vrouw dat niet toeliet.

Zo'n veertig jaar geleden begon Hellemons opnieuw met zoeken. Hij kwam één keer in de vijf jaar naar Nederland en ging langs alle instanties om uit te vinden waar zijn dochter woonde. Achteraf bleek dat zijn eerste vrouw de achternaam van Jeannette had veranderd.

"Nou, ik ben je dochter."

Vorige week kreeg Jeannette een onverwacht telefoontje van familie. "Ze zeiden dat ik in het Rotterdamse krantje stond en dat ik gezocht werd. In eerste instantie heb ik gebeld met die krant. Vervolgens heb ik mijn vader zelf opgebeld en gezegd: 'Nou, ik ben je dochter.' Zijn reactie was: 'Unbelievable! Unbelievable!' Die man was zó blij."

Ook Jeannette is heel blij dat ze haar vader heeft gevonden. "Het is onwerkelijk. Maar het is wel echt gebeurd." Haar vader spreekt 'perfect Nederlands' en dus hebben de twee die dag uren doorgepraat. "Er is een heleboel besproken. Wij kunnen allebei goed praten dus dat communiceert wel," vertelt ze lachend.

"Ik heb een hele rits foto's van hem gekregen."

De twee kunnen niet wachten om elkaar te ontmoeten. " We hebben elkaar nog niet in het echt gezien. We willen elkaar natuurlijk wel zien, maar dat kan nu niet vanwege alle coronamaatregelen. Mijn vader zegt dat hij nog heel gezond is, dus hopelijk komt het er nog van. Ik heb al wel foto’s van mezelf naar hem opgestuurd en ik heb een hele rits foto’s van hem gekregen."

In 1961 trouwde Jeannettes vader opnieuw in Australië. Na een huwelijk van 59 jaar overleed zijn vrouw begin dit jaar. Het echtpaar kreeg samen een dochter en een zoon, dus Jeannette blijkt ook nog een halfbroer en halfzus te hebben.

De onderstaande krantenadvertentie was de laatste poging van Hellemons.

Wachten op privacy instellingen...