Den Bosch is de beste stad van de wereld! (op één na)

Woon je in Den Bosch? Prijs jezelf dan maar gelukkig. Want volgens het Duitse tijdschrift Focus is onze provinciehoofdstad de op een na beste plek om te wonen. Niet alleen van Nederland, maar van de hele wereld. De samenstellers verkiezen Den Bosch boven pakweg Londen, Parijs en New York.

Zijn de Duitsers zich te buiten gegaan aan de Bossche Bollen van de beroemde banketbakkerij De Groot? Of hebben ze een topwedstrijd van de eerstedivisieclub FC Den Bosch meegemaakt?

Niks van dat alles. Er is gekeken naar de ligging en die is perfect met steden als Tilburg, Utrecht en Eindhoven in de buurt, stellen de makers van de lijst die 577 steden vergeleken. "Den Bosch heeft ongeveer 150.000 inwoners, maar profiteert van de nabijheid van deze andere Nederlandse steden. De stad zelf is vooral bekend als de zetel van de Heinekenbrouwerij en als de geboorteplaats van de schilder Jheronimus Bosch", staat uitgelegd in het Duits.

"Op de ranglijst scoort Den Bosch met werkgelegenheid en uitstekende gezondheidszorg. De stad scoort ook positief op het gebied van criminaliteit, verkeer en vervuiling. Er zijn aftrekposten voor de hoge huur en kosten van levensonderhoud."

De beste plaats in de wereld om te wonen, ligt volgens de makers in Zuid-Korea. De inwoners van Incheon moeten hun woonplaats koesteren.

Het Tijdschrift Focus is na Der Spiegel een van de bekende Duitse tijdschriften en verschijnt wekelijks in een oplage van circa 400.000 exemplaren.