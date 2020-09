Lenie wint 250.000 euro in de VriendenLoterij: 'Het geld gaat naar onze kinderen'

Een grote verrassing voor Lenie uit Veldhoven. Zij heeft op 10 september 250.000 euro gewonnen in de trekking van de VriendenLoterij. Wolter Kroes, ambassadeur van de loterij, verraste haar met een cheque.

De 68-jarige Lenie weet wel raad met haar prijs: "Onze twee kinderen hebben allebei een horecazaak en die willen we heel graag helpen in deze zware tijd."

Meer grote geldprijzen Lenie is niet de enige geluksvogel in Brabant. In dezelfde week werd een inwoner van Oosterhout miljonair bij een ander spel.

De laatste tijd vallen regelmatig grote geldprijzen in Brabant. Zo won een 67-jarige vrouw uit Oosterhout een smak geld en een auto tijdens de juni-trekking van de Postcode Loterij en wonnen vijf mensen uit Breda in maart samen 112.500 euro.

Ook in het casino is het de laatste tijd vaak raak. Zo won een vaste gast van Holland Casino in Breda in augustus 150.000 euro netto nadat die vijftig euro in de Mega Millions-automaat had gestopt.